Нур-Султан. 21 января. КазТАГ – Снег ожидается в четверг в большинстве областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«По-прежнему под влиянием Северо-Западного циклона на большей части республики ожидается снег, на юге – осадки, в центре – осадки, местами сильные (дождь, снег). Местами по республике сохраняются туман, низовая метель, усиление ветра. На юге, юго-западе, центре и востоке страны ожидается гололед», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, днем снег. Поземок. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -13-15, днем -9-11.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0,-2, днем +7+9.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1+3, днем +12+14.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем -3-8 (на юге 0), ночью -7-12 (на юге -4).

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -12-17.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем 0-5 (на юге +4), на севере -2-7 (на севере -10-15).

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду с низовой метелью. Днем -16-21 (на юго-востоке -13), на севере -18-23 (на юго-востоке -15).

В Павлодарской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду с низовой метелью. Днем -5-10, ночью -10-15.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра местами 15-20 метров в секунду. Днем +10+15 (на севере -3), ночью 0+5.

В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра в районе Жаланашколя – 17-22 метров в секунду. Днем +5+10 (на севере -10), ночью 0-5 (на севере -13-18).

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра. Днем +9+14, ночью -3+2.

В Акмолинской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -9-14, ночью -11-16.

В Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель. Днем -17-22 (на юге -14), ночью -2-30 (на юге -15-20).

В Актюбинской области местами ожидается туман. Днем -13-18 (на юге -10), ночью -18-23 (на юге -15).

В Мангистауской области днем гололед. Днем -2-7 (на севере -10), ночью -5-10 (на севере -13-18).

В Атырауской области без осадков. Днем -8-13 (на севере -16), ночью -15-20 (на севере -25).

В Западно-Казахстанской области тоже без осадков. Днем -17-22 (на юге -14), на ночью -25-30 (на юге -22).

«В ближайшие сутки на большинстве рек республики будут наблюдаться колебания водности, на отдельных реках юга и юго-востока ожидается ослабление ледовых явлений», — предупредили синоптики.