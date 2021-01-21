Есть женщины в казахских селениях…

Сетевые СМИ про историю смелых дам

«Жить так больше нельзя» — Известный продюсер Баян АЛАГУЗОВА (Есентаева) снимет шокирующий фильм, который считает главным делом своей жизни и весомым вкладом в борьбу с домашним насилием.

— Многие думают, что я буду рассказывать о личной трагедии четырехлетней давности. Но это не так, — сразу предупреждает Алагузова. — Конечно, если бы я хотела заработать, то просто сняла бы свою абсолютно голливудскую историю. Вы же помните, что книга о моей жизни разошлась тиражом, невиданным на нашем рынке за последние пять лет. Но сейчас у меня другая задача. Поэтому я взяла историю жизни среднестатистической женщины нашего государства. Каждой второй! Эти женщины не просто терпят, они уже не могут жить без оскорблений, унижений, побоев. В работе над образами мы прибегли к помощи психологов, они называют это созависимостью жертвы от мучителя. Когда мы вывернем все наизнанку, покажем так, как никто не покажет, тогда этот фильм заставит задуматься о том, что жить так больше нельзя.

Не буду плакаться и просить, чтобы меня пожалели. Не хочу никаких спекуляций на этой теме, а потому не стану рассказывать, сколько операций пережила, как постоянно занимаюсь своим здоровьем. Это моя проблема, я решаю ее тихо и не держу обиду ни на кого. Но считаю, если уж это коснулось меня, человека с одной из самых громких фамилий в нашей стране, значит, не зря. Я была на волоске от смерти. Но для чего-то же выжила?

Думаю, Бог оставил меня на этой земле, чтобы я обратила внимание людей на проблему, которая приоб­ретает ужасающие размеры. Чувствую, что это моя миссия, я обязательно должна собрать деньги на фильм, который, скорее всего, не покажут в наших кинотеатрах, но мы представим его на главных международных фестивалях, и об этой проблеме узнает весь мир!

««Не считайте количество моих браков» — популярная казахстанская певица ответила на критику о ее назначении на госслужбу» — Известная певица Акбота КЕРИМБЕКОВА, недавно назначенная заместителем начальника управления культуры Шымкента, ответила критикам, назвавшим ее «недостойной этой должности».

Об этом она написала в своем Instagram. Медиа-портал Caravan.kz приводит перевод публикации артистки. «Сегодняшние новости обо мне удивляют и огорчают, а некоторые искренне радуют. Хотела, чтобы вы услышали все подробности от меня лично, и решила написать об этом пост. Да, администрация города Шымкента и руководители сферы культуры предложили мне эту должность. Я не сразу согласилась. Руководство отдела ознакомляет меня с этой отраслью. Прямо сейчас я сосредотачиваюсь на работе и готовлюсь к тесту, который необходимо сдать при приеме на госслужбу», — написала Акбота на своей странице в Instagram.

Многие пользователи социальных сетей, критиковавшие певицу, заявили, что она «не знает закона». Сама Акбота не согласна с этим.

По словам Акботы, это не первый случай, когда ей предлагается подобная должность. Певица ранее отказывалась от нескольких должностей — «От предыдущих предложений я отказалась, сославшись на молодость и лень! Сейчас все по-другому, у меня другая точка зрения и другое мышление. С годами мое видение созрело и повзрослело. Я иду на эту работу не от наглости. Хочу сказать некоторым людям: лучше благословите меня, чем считать количество моих браков! А друзьям говорю: наступает день, когда и на нашей улице будет праздник!» — пишет певица.

««Я больше, чем русская девочка, знающая казахский язык» — телеведущая Анна Данченко» — Известная казахстанская телеведущая, журналист и преподаватель Анна ДАНЧЕНКО прокомментировала некоторые слухи вокруг ее личной жизни, передает Caravan.kz. Журналистка написала об этом в своем Instagram. «Знаете, если бы прислушивалась ко всему, что мне говорят, я бы не стала той, кем сейчас являюсь! Для меня очень важно мнение родителей. Мама с папой всегда были и будут главными моими учителями. Но, уехав на учебу в 17 лет и покинув родной дом, я начала взрослую самостоятельную жизнь. Было много побед, поражений тоже было немало.

Помню, как мне все вокруг говорили: «Да ты не сможешь!», «Какой из тебя педагог!», «Ауылдың қызы!», «Қазақ тілін білудің арқасында адам болып жүр!»… И еще много всего… Я никогда не стеснялась того, что родом из маленького города, что семья у нас небогатая. Да, мы жили небогато, но ни в чем никогда не нуждались. Оттого меня всегда обижало, что вокруг люди не верили в то, что я могу чего-то добиться. Большего, чем «русская девочка, говорящая на казахском языке». Конечно, знание госязыка во многом мне помогало и помогает по сей день.

Я разобьюсь «в лепешку», буду пахать, но никогда не позволю себе сделать то, чтобы моим родителям было стыдно за меня! Никогда! И сейчас, шүкір, я работаю и ни от кого не завишу. Я могу спокойно ходить с высоко поднятой головой.

«Мечты сбываются» — Сюрпризом от Деда Мороза называет свое назначение на должность директора Театра оперы и балета в Шымкенте прославленная оперная дива, ведущая солистка театра “Астана Опера” Майра МУХАМЕДКЫЗЫ.

— Подарки надо принимать с благодарностью, поэтому я подумала-подумала и согласилась! — смеется заслуженная артистка Республики Казахстан.

Вспоминая свой 30-летний опыт в оперном искусстве, Майра рассказала, что когда-то поднимала имидж нашей страны за рубежом, семь лет проработав с лучшими мировыми музыкантами и режиссерами в “Гранд Опера” в Париже. А потом она мечтала послужить своему народу непосредственно в Казахстане. За заслуги перед родиной в декабре 2020 года артистка была удостоена ордена “Отан”.

А певица Лидо наконец почувствовала в себе решимость, чтобы лечь на стол пластического хирурга и прибегнуть к процедурам, делающим женщин моложе и красивее. О своих намерениях она заявляла и раньше. Поклонники самой стильной женщины нашей эстрады и мамы четверых детей написали сотни комментариев в Инстаграме, пытаясь отговорить ее от этой затеи. Но артистка была непреклонна и сразу после новогодних каникул сделала липофилинг — пластику лица с помощью собственного жира. Причем звезда не только объяснила, что это за операция, но и наглядно показала, как она делается.

Однако многие восприняли новую внешность Лидии в штыки. “Кто это? Верните нам прежнюю Лидо!” Но ответ певицы был однозначным: жизнь не стоит на месте, поэтому в новом году всем придется привыкать к новой Лидо!

«Я верю только в родство душ» — Накануне 45-летия популярная певица, автор песен, заслуженный деятель Казахстана Карина АБДУЛЛИНА рассказала нам о кардинальных переменах в своей жизни. “Мне наконец повезло в личной жизни, и теперь я счастлива быть заботливой женой и любящей мамой”, — призналась нам артистка.

— Рожать, когда тебе под 50, мне кажется, тоже неразумно. Я сама в первый раз поздно стала матерью. Но это было запланировано, потому что я карьеристка и семья для меня никогда не была на первом месте. Всегда хотела стать по-настоящему знаменитой, поэтому жила только музыкой и “Мюзиколой”. А когда в 39 лет родила сына Альбертика, почувствовала, что по-хорошему становиться матерью надо в молодом возрасте. Ведь тогда у женщины есть шанс как можно дольше быть в жизни своего ребенка.

Я не святая, серьезные отношения с мужчинами у меня были. Я даже побывала в гражданском браке, который продлился семь лет. И сейчас, отмечая 45-летие, оглядываюсь назад, анализирую свою личную жизнь и понимаю, что, к большому сожалению, в личной жизни мне никогда не везло. Ни один из тех персонажей, которые были рядом со мной и которыми я была очарована, не заслуживает того, чтобы о нем вспоминать.

Но человек предполагает, а бог располагает: в этот момент появился мой мужчина, и я вышла за него замуж. Живем мы очень хорошо, дружно, потому что мой муж адекватный, любящий, очень ответственный, созданный для того, чтобы быть семьянином, и мы в любви растим нашего сына.

«Бибигуль Суюншалина переехала в Москву: «В Казахстане платят сущие копейки»» — Звезда сериала «Громовы» покинула Алматы.

Со слов Бибигуль, решение о переезде она принимала долго. Артистку буквально вынудили собрать чемоданы. Причина банальна — отсутствие возможностей и мизерные гонорары.

«Я переехала в Москву, так как никакой возможности прорваться в Алматы не было. Я о многом подумала и сейчас благодарна, что так получилось, потому что долго не могла решиться на этот шаг. Помимо большой любви к родине, своим друзьям и родным конечно, у меня всегда внутри сидело чувство долга. Я думала, что должна больше уделять времени и сил проектам в Казахстане, учить язык, проводить все свободное время на родине и доказывать, что я достойна!

На деле большинство были недовольны — язык недостаточно хорошо знаю, неправильно учу, неправильно произношу и т.д. На проектах платят просто сущие копейки, на которые, если честно, прожить сложно…

Я приняла решение возвращаться в Россию насовсем. Вы правы, здесь у меня гораздо больше возможностей и не стоит больше терять зря время. Но если в Казахстане будут интересные проекты, с удовольствием приеду.

«Пачка на прокачку» — Балерина Малика ТОККОЖИНА танцевала на подмостках лучших алматинских и московских театров. Сегодня 27-летняя уроженка Актобе – солистка балета в Польше.

В Польше введен карантин, и последний месяц краковская опера проводит только онлайн-трансляции балетных спектаклей. Так что сейчас у артистов небольшие зимние каникулы.

– Никто из артистов балета не любит давать интервью, – улыбается Малика Токкожина, когда мы начинаем разговор по видеосвязи. – Нам легче передавать свои эмоции через язык тела, в танце. Мне и в школе отвечать у доски всегда было тяжело...

Это когда встаешь у хореографического станка и приводишь все тело в порядок. Небольшой разогрев, растяжка, а дальше – репетиции. В театре восьмичасовой рабочий день: с 10 утра до обеда и второй заход – с шести вечера до 22.00.

Пока доедешь до дома, поужинаешь, еще хочется какой-нибудь фильм посмотреть, но уже время спать. За несколько часов сна тело элементарно не успевает восстановиться от физических нагрузок. Мы давно просим поменять рабочий график, но пока все по-прежнему. Хотя если вспомнить, как в Москве я танцевала с утра до вечера, без перерывов, то здесь легче.

Я чувствовала в себе академию, потому что в училище им. Селезнева у нас была смешанная петербургская и московская школы. Не секрет, что русский балет – самый лучший. Но казахстанский балет тоже поднялся на достойный уровень. Сам факт того, что у нас уже есть две балетные школы, в Алматы и Нур-Султане, о чем-то говорит… Особенно сильны казахстанские мальчишки-танцоры, их знают на международном уровне.

«Куралай Нуркадилова об угрозах отцу: «Беременная дочь — слабое звено»» — Дизайнер поведала о жизни в лихих 90-х. Однажды Куралай НУРКАДИЛОВОЙ пришлось даже взять в руки оружие и учиться защищаться.

— «Мне выдали боевой пистолет ТТ. Разве я, девушка, могла разбираться в оружии? Но шли 90-е, и чего только не происходило в те годы. В городе тогда были свои бандиты, многие наверняка помнят эти страшные времена.

Хоть на тот момент я уже не общалась с папой, но к нему поступил звонок: «Ваша единственная дочь — слабое звено…».

Меня вызвали к отцу и рассказали об этом. Я испугалась, какие могут быть войны! Все это усугублялось тем, что я была беременна. Хотелось спрятаться дома. Было страшно. Лучший выход — быть дома, но позволить себе эту роскошь я не могла. Мне надо было зарабатывать, кормить чем-то нас с мамой и будущего ребенка. И я активно работала на показах. Объяснять людям и рассказывать о возникших проблемах не могла, как не могла подвести и мероприятие. Я решила защищаться.

Бронежилет не лез, на 6-м месяце (беременности) он просто не застегнулся на мне!

Тогда пришла такая идея… Лучшая защита — это нападение! И даже когда мне выдавали пистолет, я от страха все равно толком не вникла, как из него стрелять. Побоялась задать лишние вопросы, один вид оружия в руках меня страшил больше, чем сама опасность...

Вот такая история, которая дала мне знать, что родительский инстинкт проломит стены и ты сможешь преодолеть все», — добавила Куралай.

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