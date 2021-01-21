Известный американский экономист: «Не надо никакой личной социальной ответственности – все должно делать государство!»

Это сенсация! Апологеты капитализма вдруг пришли к выводу, что только государство может и должно решать все социальные вопросы

Насчет апологетов, во множественном числе, я, конечно, погорячилась. Пока только один экономист, да какой – Джозеф Стиглиц, лауреат Нобелевской премии, когда-то занимавший посты председателя Экономического совета при президенте Клинтоне и главного экономиста Всемирного банка, совершенно определенно высказался на эту тему. Его новая книга «Люди, власть и прибыль: Прогрессивный капитализм в эпоху массового недовольства», — это открытие, откровение и, вероятно, пролог, смею надеяться, нашего ближайшего будущего.

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Джозеф Стиглиц точно знает, почему Америка, а вместе с ней и другие страны оказались в кризисе. Основная причина – слепая вера в эффективность рынков, в саморегулирование, в идею о том, что чем больше богатеют владельцы корпораций, тем лучше всем, так как они неизбежно обратят свои сверхдоходы в инвестиции.

Но, по мнению Стиглица, рынки неспособны эффективно работать без должного регулирования со стороны государства: иначе общество получает плохо управляемую глобализацию, возрастающую рыночную власть корпораций и ничем не оправданное неравенство доходов.

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«Америка всегда гордилась своей «американской исключительностью», то есть тем, что она непохожа и стоит особняком от других стран в силу уникальной истории. В последнее время эта исключительность приобрела зловещий оттенок: более высокое неравенство людей и возможностей, более высокое число заключенных и более низкая – и непрерывно снижающаяся – средняя продолжительность жизни, чем в других странах с сопоставимым уровнем доходов. Американская частная система медицинского страхования намного более затратна и менее эффективна, чем государственные программы в Европе», – с сожалением отмечает автор книги.

По его мнению, США движутся совсем не в том направлении. Например, президент Обама предложил государственный вариант в виде закона о доступном медицинском обслуживании. Но частный сектор, не желая конкурировать, добился того, чтобы закон не прошел.

Так что частное предпринимательство и частная инициатива далеко не всегда являются двигателями прогресса и жизненно необходимых изменений.

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Джозеф Стиглиц, как истинный патриот и специалист высочайшего класса, уверен, что люди, проработавшие всю свою жизнь, заслуживают достойного пенсионного обеспечения.

«Они не должны волноваться о том, будет ли у них возможность свести концы с концами в старости, не придется ли им жить на подачки какой-нибудь благотворительной организации, существовать на иждивении детей или подрабатывать в McDonald’s, не придется ли мириться со значительным снижением уровня жизни», – в этих словах и боль, и надежда.

Стиглиц уверен, что правительство должно позаботиться о том, чтобы пожилые люди, которые способны работать и хотят этого, могли найти полноценную работу, где нужны их опыт и образование. Но главный вывод в том, что «американцы не могут полагаться на рынок, когда дело касается пенсионного обеспечения. Колебания рыночной стоимости и генерируемых доходов слишком велики, а банкиры слишком алчны. Американцам нужна альтернатива – не урезание программы социального обеспечения, которого добиваются консерваторы, а ее возрождение на прочной финансовой основе и с предоставлением государственного варианта».

Нобелевский лауреат полагает, что государственный вариант обеспечил бы эффективную конкуренцию с частным сектором и, возможно, подтолкнул бы банки и страховые компании к предложению более подходящих финансовых продуктов, с более низкой стоимостью и комиссиями.

Он уверен, что участие государства в пенсионном обеспечении может служить даже лучшим инструментом стимулирования надлежащего поведения, чем регулирование. «Конечно, представители финансового сектора будут решительно против подобных государственных вариантов. Они много рассуждают о своей вере в конкуренцию, но, когда доходит до дела, отдают предпочтение спокойной жизни», – автор идеи уже предвидит проблемы.

Но он уверен, что составной частью возрождения программы социального обеспечения должно быть расширение набора инструментов, в которые она может инвестировать, помимо низкодоходных облигаций правительства США. Одной из возможностей должно быть вложение средств в какой-нибудь крупный фонд акций или в облигации, выпущенные вновь созданным банком инфраструктурных инвестиций – доходность инфраструктурных инвестиций очень высока, и направление ее небольшой части держателям облигаций – скажем, на уровне 5% – должно сразу придать трастовому фонду социального обеспечения устойчивое положение.

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Автор книги предлагает и почти революционные изменения в области предоставления ипотечных кредитов: например, возложить на Налоговую службу ответственность за ипотечные платежи, ведь американцы сдают налоговые декларации, в которых отражаются все доходы и вычеты.

Для предоставления ипотечного кредита, могли бы быть затребована информация о том, будет ли заемщик сам жить в доме или он собирается сдавать его в аренду. Это две большие разницы. Ведь такие данные по большей части включаются в налоговую декларацию – люди могут вычитать процентные платежи по кредиту на основное жилье или декларировать доход от сдачи жилья в аренду, который облагается налогом по другой ставке. Конечно, люди могут обманывать налоговую службу, но такой фокус вряд ли станет возможен, если Налоговая служба начнет контролировать предоставление ипотеки.

«Тридцатилетнюю ипотеку с 20-процентным первоначальным взносом можно было бы в результате предоставлять под процент чуть выше того, под который правительство заимствует на рынке, и оно даже получало бы прибыль», – раскрывает финансовый секрет Стиглиц.

Он уверен, что с целью помощи американским семьям в управлении риском, связанным с домовладением, можно создать новые ипотечные продукты, например, такие, которые допускают уменьшение платежей при значительном падении дохода семьи с соответствующим увеличением срока погашения ипотеки. «Это не только снизило бы риск обращения взыскания на заложенную недвижимость, но и облегчило бы положение людей, оказавшихся в тяжелой ситуации из-за потери работы или серьезной болезни», – считает автор книги.

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Но самое главное для Джозефа Стиглица – это то, что система образования стала одной из значимых причин усиления неравенства в американском обществе: существует тесная связь между доходом родителей и уровнем образования ребенка, а с образованием, в свою очередь, связан будущий доход.

«Таким образом, из-за своих недостатков государственная система образования обостряет проблему передачи преимущества от поколения к поколению, вместо того чтобы, как это было когда-то, играть роль важной уравнивающей силы в обществе», – приходит к естественному выводу нобелевский лауреат.

И он абсолютно убежден, что для уравнивания возможностей получения образования необходима всеобъемлющая программа – от доступности дошкольного образования для всех до доступа в колледжи и университеты для всех – без обременительных частных студенческих кредитов.

«Реальная статистика говорит, что даже с ограниченной помощью, которую мы предоставляем, выходцы из бедных семей и групп, подвергающихся дискриминации, не в состоянии выбраться из западни. Обстоятельства настолько оказываются не в их пользу, что волей-неволей будешь считать американскую мечту выдумкой. Даже после поверхностной честной оценки ситуации любой выходец из семьи с высоким или средним доходом должен усомниться в том, что смог бы добиться успеха, родись он в более бедной семье», — представитель американского истеблишмента говорит о вполне здравых вещах, что почти нереально в другой стране мира.

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«Еще одним национальным мифом и легендой является вера в то, что мы – страна, склонная к изменениям. В самом деле, некоторые, похоже, не против изменений ради изменений. Однако при более близком рассмотрении в Америке обнаруживается сильный противоток – глубоко укоренившийся консерватизм в некоторых частях страны. Немало таких, кто постоянно смотрит в зеркало заднего вида и полагает, что прошлое лучше, чем ожидающее нас в будущем», – это, конечно не эпилог книги, но квинтэссенция того, что хотел донести до публики уважаемый человек.

В общем, прочтите его новый труд. Он заслуживает внимания. Если, конечно, мы хотим не распрей, а процветания.

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