Бедных среди мажилисменов нет 21.01.2021 13:00 Владислав ЮРИЦЫН Общество 145 0 Социолог Гульмира Илеуова о социальном составе Мажилиса Похожие материалы: WhatsApp ограничил пересылку популярного видео насмешек айтыскера над присягой депутатов Жанболат Мамай призвал депутатов покинуть здание парламента МИД выясняет, есть ли среди погибших и пострадавших в Мадриде граждане Казахстана Ассамблея народа Казахстана определилась со своим списком депутатов мажилиса Центризбирком зарегистрировал депутатов мажилиса VII созыва