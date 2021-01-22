Токаев предложил ЕАЭС свежую повестку 22.01.2021 14:30 Владислав ЮРИЦЫН Жизнь 186 0 Политолог Эдуард Полетаев о пяти приоритетах Казахстана во время председательства в Евразийском экономическом союзе Похожие материалы: Обвиненные в нарушении договора о ЕАЭС «Яндекс» и Mail.ru могут избежать штрафов Токаев обратился к главам государств ЕАЭС Внести в бюллетени для выборов графу «против всех» предложил Токаев Токаев предложил отметить 30-летие закрытия Семипалатинского полигона Mail.ru и «Яндекс» обвинили в нарушении договора о ЕАЭС