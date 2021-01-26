По делу о хищении госсредств кинопроекта «Қасым хан» вынесли приговор

Алматы. 26 января. КазТАГ – По делу о хищении государственных средств, выделенных на кинопроект «Қасым хан», вынесли приговор, сообщает пресс-служба комитета по финансовому мониторингу (КФМ) министерства финансов.

«Приговором суда обвиняемые признаны виновными по пунктам 1 и 2 части 3 статьи 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК и бывшему директору филиала «Кинопроект «Қасым хан» назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, а двум соучастникам назначено наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет с установлением пробационного контроля и привлечением к принудительному труду на 100 часов», — говорится в распространенном во вторник.

Досудебное расследование вел департамент экономических расследований по Алматы. Перед судом предстали директора филиала «Кинопроект «Қасым хан» АО «Казахфильм» Куаныш Ахметов и еще два человека, которые, по материалам дела, «в корыстных целях, с использованием своего служебного положения, по предварительному сговору группой лиц, совершили хищение чужого имущества в особо крупном размере».

«В ходе следствия доказано, что причастные лица используя служебное положение, похитили бюджетные средства на сумму Т22,5 млн, выделенные на закупку пиротехники для использования в съемках исторического сериала. На стадии досудебного расследования, подозреваемыми лицами причиненный ущерб АО «Казахфильм» возмещен в полном объеме», — добавили в КФМ.

Напомним, в марте 2019 года стало известно, что в Алматы проходит кастинг на участие в съемках сериала «В потоках истории: Обретая вечность. Касым хан». Тогда отмечалось, что съемки начнутся в летом 2019 года и завершатся в том же году в декабре. В качестве режиссера был заявлен создатель турецкого сериала «Эртугрул» Метин Гюнай. 6 июля 2019 года агентство КазТАГ выяснило, что создание «Касымхана» может обойтись республиканскому бюджету почти в Т11,5 млрд – именно столько планировали потратить на производство трех сезонов теленовеллы по 25 серий в каждом. Однако в заявленные сроки сериал не появился на экранах.

23 июля КазТАГ со ссылкой на ответ Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (СК) на официальный запрос агентства сообщил, что ​​в процессе производства сериала «Касымхан» были допущены многочисленные нарушения, в частности, создатели арендовали виллу в Стамбуле, покупали мобильные телефоны, арендовали дорогие автомобили и так далее. Вместе с тем, как уточнили в СК, материалы о нарушениях по сериалу «Касымхан» в правоохранительные органы не передавались.

28 июля на запрос агентства ответили в министерстве культуры и спорта – выяснилось, что в МКС не определились с режиссером-постановщиком сериала после Метина Гюная. Также стало известно, что вопреки тому, что проект не был отснят в заявленные сроки, в бюджете на 2020 год заложили Т511,7 млн. Вместе с тем, министерство культуры и спорта Казахстана так и не ответило на острые вопросы агентства КазТАГ о сериале.