В акимате Талгарского района отсутствие акима связали с информацией о его задержании

Талдыкорган. 26 января. КазТАГ – В акимате Талгарского района Алматинской области отсутствие районного акима Серикжана Ерекешева связывают с информацией о его задержании, передает корреспондент агентства.

«Акима нет на месте, на прием к нему пока невозможно записаться», — сообщили корреспонденту агентства в приемной Ерекешева во вторник.

На вопрос, когда именно к Ерекешеву можно будет записаться на прием, в приемной ответить не смогли.

Как стало известно агентству, на месте без объяснения причин отсутствуют сразу несколько должностных лиц.

Редакция поинтересовалась в отделе внутренней политики района, связано ли отсутствие акима с появлением информации о его задержании.

«Да, наверняка», — ответили редакции в райакимате.

Ранее появились сообщения о том, что 24 января аким Талгарского района Ерекешев, а также его заместитель Ахмет Ашимахун и руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства Аскар Шамаев были задержаны представителями антикоррупционной службы по подозрению во взяточничестве.

Редакция МИА КазТАГ уже обратилась в «антикор» за комментарием по данному поводу.