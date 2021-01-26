Суд в Караганде оправдал бывшего вице-министра энергетики Анатолия Шкарупу

Караганда. 26 января. КазТАГ – Суд Казыбекбийского района Караганды оправдал бывшего вице-министра энергетики Анатолия Шкарупу, передает КазТАГ.

«Генеральный прокурор объявил главе государства на заседании Совета безопасности о моей причастности к хищению Т215 млн. Он прямо заявил о моей причастности к хищению. По сути, он уже взял на себя обязательство доказать это как факт, тем самым была полностью утрачена объективность расследования. Был изначально обвинительный уклон. Все делалось намеренно, с умыслом нанести мне существенный вред. Есть факты фальсификации доказательств. В действиях членов следственно-оперативной группы были нарушения, в частности это Имангалиев и ряд других сотрудников. Нарушили мои права прокуроры Токамбаев, Жантуреев», — сказал ранее в суде Шкарупа.

По словам бывшего вице-министра, основанием для его водворения в следственный изолятор стало заявление свидетеля Ольги Шотт о том, что он якобы оказывает на нее давление – данное заявление, добавил Шкарупа, было написано под влиянием следователей.

«Не выдерживают никакой критики доводы следствия о том, что я заранее знал о незавершении строительства котельной к зиме в городе Сарани и якобы специально установил приборы учета, хотя понимал их неакуальность», — добавил Шкарупа.

В итоге суд во вторник вынес оправдательный вердикт.

Напомним, 24 ноября 2018 года стало известно, что вице-министр энергетики РК Анатолий Шкарупа и экс-председатель правления АО «Фонд развития ЖКХ» Қайсар Байдалы арестованы по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных на приобретение и установку приборов учета тепла в Сарани Карагандинской области. Речь идет о сумме в Т215 млн.

16 ноября 2019 года адвокат Хамида Айткалиева сообщила, что срок содержания Шкарупы под стражей истек, а новая мера пресечения не вынесена.

15 июня 2020 года Шкарупа был переведен под домашний арест.