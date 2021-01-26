«Казахский национализм против казахской государственности на фоне мировых изменений». «Был ли советский Казахстан колонией России?». «Казахизация Казахстана: модели и прогнозы». «США решили переориентировать Казахстан»

Сетевой Казахстан 26 января 2021г.

VLAST . KZ . «Принимать законы, но не инициировать их» — Законодательной инициативой, согласно Конституции, в Казахстане обладают президент, правительство и депутаты парламента. Последние ей пользуются крайне мало — по итогам двух последних сессий парламентарии внесли лишь пятую часть от общего количества законопроектов. Основная масса законопроектов в парламент поступает из правительства. Vласть разбирается, что это значит. Всего за последние две сессии шестого созыва было инициировано 160 законопроектов. Депутаты уже приняли абсолютное большинство из них — 91%. При этом ни одна из законодательных идей правительства за полтора года не была отклонена парламентариями.

IA — CENTR . RU . Петр СВОИК – «Казахский национализм против казахской государственности на фоне мировых изменений» — Полноценный казахский национализм может быть реализован только в евразийском формате, как и национализм любого другого исторического народа на нашем пространстве. И этот факт не зависит от того, знают ли о нем национал-патриоты, а если знают, готовы ли принять. Что же касается замкнутого на этничность национализма – он есть великолепный строительный материал (естественный или искусственный, это уже смотря по образованию и уровню кругозора) для внешней эксплуатации таких «суверенов». Отдельно взятые казахская, узбекская, киргизская, белорусская, украинская и далее по списку государственности – лучшая гарантия против выстраивания такого сводного евразийского государства, которое обладало бы реальным суверенитетом в мировом раскладе… Пока же зафиксируем главное: казахские националисты (как, впрочем, и казахские компрадоры) – препятствие для казахской национальной государственности. И хорошо бы подумать об этом.

QMONITOR . KZ . ««Аборигены» и «метрополия». Был ли советский Казахстан колонией России?» — Попались на глаза очередные размышления очередного представителя национальной интеллигенции о пагубных последствиях колониального прошлого и необходимости деколонизации – мол, иначе не будет счастья казахам и не будет никакого развития Казахстана. Ну, хорошо, период до 1917-го еще можно подвести под это определение, но ведь с тех пор прошло целое столетие – более чем достаточный срок для устранения таких последствий. Или же авторы полагают, что советско-социалистический строй тоже был колониальным?

«Азиада по-казахски: вселенские понты, бессмысленные траты и дутый рекорд» — 30 января исполнится ровно 10 лет со дня открытия VII зимних Азиатских игр – первого из трех наиболее помпезных и дорогостоящих международных мероприятий, проведенных Казахстаном. Тогда, в самом начале 2011-го, многие наши соотечественники искренне верили в то, что это событие поистине глобального масштаба, что оно сделает нашу страну узнаваемой во всем мире, поднимет отечественный спорт на небывалую высоту и т.д. и т.п.

STOLETIE . RU . Дмитрий ВЕРХОТУРОВ – «Казахизация Казахстана: модели и прогнозы» — На мой взгляд, протекающий в республике культурно-национальный процесс можно определить как противоборство между двумя культурными тенденциями, которые я бы условно назвал «Русским Казахстаном» и «Казахским Казахстаном»… Казахи пишут кириллицей. И что? Японцы и корейцы вот тоже заимствовали китайские иероглифы, переработали их под свой язык, и цепко держатся этого своего достояния, особенно японцы, которые поразительные консерваторы. В этих странах люди в основном живут как западные люди, но периодически припадают к истокам. Вот и в Казахстане можно сделать нечто подобное: по выходным и праздникам выезжать в степь, ставить юрты, облачаться в халаты, садиться на лошадей. Угощения, казахские разговоры, айтысы, скачки и кокпар. Зачем вы проводите той в залах? Той должен быть максимально традиционным, в степи и в юртах. И вообще, зимовать можно в городах, а летом растекаться по степным просторам, как и было заведено в старину. Вот это было бы чисто казахским делом, интересным и увлекательным, кстати, не только для казахов.

EHONEWS . KZ . «США решили переориентировать Казахстан с евразийского вектора в сторону интеграции с Западом» — Стоит отметить, что США пытаются вытеснить Россию из Центрально-Азиатского региона не только с помощью своих инструментов и вбросов дезинформации, но и посредством Турции, которая в качестве союзника США по НАТО является проводником политики Запада, закрепляя его влияние в Казахстане и регионе в целом. Похоже, что в Вашингтоне решили переориентировать ключевые государства региона с евразийского вектора в сторону интеграции с Западом через ту же Турцию и через различные финансовые проекты. Это создает реальную угрозу превращения Центральной Азии в очаг нестабильности и территорию противостояния между США и Западом, с одной стороны, и Россией и Китаем с другой.

EXPRESS — K . KZ . «Европейская борьба с изменениями климата может отразиться на казахстанской экономике» — Со следующего года изменятся правила доступа товаров, произведенных не в Евросоюзе, на его рынок, один из крупнейших в мире. В основе этих перемен – изменения климата. О том, почему это происходит и как может затронуть Казахстан, «ЭК» беседует с генеральным директором московского Центра экологических инвестиций Михаилом ЮЛКИНЫМ.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Устраивают братьев, жен, одноклассников»: госкомпания превратилась в семейный бизнес» — На днях в одном из Telegram-каналов появилось обращение якобы работников госкомпании «Национальные информационные технологии», где они жалуются на давление и попытки незаконного увольнения со стороны главы нацхолдинга «Зерде» Армана АБДРАСИЛОВА, находящегося у руля всего полгода. Холдинг – акционер госорганизации. Корреспондент Azattyq Rýhy пытался разобраться, кто прав в данной ситуации. Обращение, под которым, кстати, нет ни одной подписи, адресовано сразу нескольким первым лицам страны и в первую очередь президенту Токаеву.

TIME . KZ . «За халал ответят» — В Казахстане планируют ввести экспертизу товаров с пометкой “халал” в частных аккредитованных лабораториях. Правда, пока в законодательстве такие требования отсутствуют. Об этом сообщили на днях на брифинге в Алматы, посвященном новым направлениям аккредитации в области сертификации пищевой продукции.

«Почва для размышления» — В Восточном Казахстане наибольшая вероятность подтоплений во время паводка в Усть-Каменогорске, районе Алтай, Катон-Карагайском, Тарбагатайском, Глубоковском и Бородулихинском районах. Погодные условия нынешней зимы говорят о том, что в преддверии весны расслабляться нельзя.

«Орудие зла» — Председателя Верховного суда Жакипа АСАНОВА просят защитить бизнесменов от судебного произвола. Обращение к главе Верховного суда прозвучало на прошедшей на днях в Алматы пресс-конференции, посвященной ситуации с ТОО “БатысНефтеТрэйд”, которое буквально на ровном месте лишилось всего своего имущества да еще и угодило в долговую яму.

CARAVAN . KZ . «Издевались, били, насиловали – истории рабства в Казахстане и за его пределами» — Работникам приказывали за час на морозе рассортировать 10 ящиков вишни на чистую и червивую. А вечерами заставляли употреблять спиртное, после – вступать в половую связь. За всем этим наблюдали сами хозяева магазина – развлекались. Рождавшихся детей работодатели оформляли на себя, есть информация, что один из малышей стал донором спинномозговой жидкости! Это не сюжет из кинодрамы, а реальность наших дней, рассказанная жертвами рабства представителям общественной организации “Сана сезiм” в Шымкенте.

AZATTYQ . ORG . ««Превращаемся в Северную Корею». Еще двум правозащитным НПО грозит приостановление деятельности и штрафы» — 25 января налоговые органы наложили взыскания еще на две казахстанские неправительственные организации — в виде приостановления деятельности на три месяца и штрафов на миллионы тенге. Обе НПО, Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности и «Международная правовая инициатива», занимаются правозащитной деятельностью. Ранее схожие решения были вынесены в отношении организаций, специализирующихся на мониторинге выборов. Одной также предписано временное закрытие. Обе оштрафованы. Всего подобная участь может ждать более дюжины казахстанских правозащитных и общественных организаций.

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