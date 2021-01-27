Более 130 востребованных лекарств исчезнут из аптек из-за приказа минздрава РК – депутат

Нур-Султан. 27 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Более 130 востребованных лекарств, включая «Кардиомагнил», «Ципролет» и гепариновую мазь, исчезнут из аптек из-за приказа минздрава, сообщила депутат мажилиса Айгуль Жумабаева.

«На днях вступил в силу очередной приказ минздрава по предельным ценам на лекарства и на ряд антиковидных препаратов будет снижение до 48%. При этом помимо препаратов первой помощи, как аспирин и парацетамол, в перечень вошли лекарства, которые не считаются антиковидными. К примеру «Адвантан» от аллергии, «Преднизолон», который назначается в том числе и при шоках, и при опухолях, «Кардиомагнил», глазные капли, обезболивающие мази. (…) Представители отрасли считают, что из-за действий минздрава пострадает до 70% мелких аптек, а 131 наименование препаратов вообще исчезнет во всех аптеках. Возможно в сетевых дотируемых аптеках они останутся, но сейчас из почти 10 тыс. аптек в Казахстане дотируется не более 3%», — сказала Жумабаева, озвучивая депутатский запрос на имя министра здравоохранения РК Алексея Цоя.

При этом она подчеркнула, что приказ опубликован 11 января, а уже с 21 января препараты должны быть уценены ниже закупочной цены.

«По информации фармацевтов, если парацетамол закупили по Т80, то теперь его надо продавать по Т60. На «Клексан», необходимый женщинам после ЭКО, тоже установлена предельная цена в Т13 тыс. при оптовой в Т17 тыс. – Т18 тыс. «Кардиомагнил», закупленный по Т630, теперь надо продавать не дороже Т483. Кроме того, 400 препаратов, среди которых «Ацикловир», «Ибупрофен» имеют одинаковую предельную оптовую и розничную стоимость. Как отмечают владельцы аптек, поставщики отказываются от целого ряда препаратов. Уже отсутствуют «Кардиомагнил», «Клексан», «Адвантан», «Ципролет», гепариновая мазь. Оптовые цены так и не снижены, к примеру, Сумамед реализуется почти на Т800 выше предельной розничной», — подчеркнула депутат.

Как заявила Жумабаева, необходимо пересмотреть утвержденный минздравом список препаратов с учетом мнения бизнес-сообщества.

«Очевидно, что предпринимаемые минздравом меры приведут к дефициту самых востребованных лекарств, кризису фармрынка и разорению аптек. И это при том, что сегодня восемь регионов вошли в Красную зону по COVID, идет рост ОРВИ. В этой связи депутаты фракции «Ак жол» считают необходимым пересмотреть утвержденный приказом перечень и предельные цены с привлечением представителей бизнес-сообщества, а также с учетом возможных последствий для обеспечения населения всем комплексом необходимых препаратов», — сказала она.