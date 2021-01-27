Война Миров. Фактор Навального

Бой адмресурса и госпропаганды против соцсетей

Русскому народу нужен царь. Поэтому поход по призыву Алексея Навального против царя – в настоящее время его функциональные обязанности исполняет Владимир Путин – задуманного эффекта не имел. Для свержения царя в исторической России (то есть включая период СССР) необходимо стечение двух обстоятельств: военное поражение и резкое ухудшение жизни населения. Пока такого нет.

Ролик Алексея Навального о дворце Путина в Геленджике по количеству просмотров приближается к сотне миллионов. В каком-нибудь Европейском союзе, где главу Центробанка отстраняют от должности за то, что он вместе с семьей отдохнул на курорте за 7,5 тысяч евро, но оплатил это не сам, а частная фирма, дворец за миллиард долларов в пользовании избранного главы государства может произвести фурор. В России дворцы считаются перебором только когда все плохо и в холодильнике обывателя, и в геополитике.

Император Николай II в ходе общероссийской переписи скромно написал о себе «хозяин земли русской». Ментально всего этого никто не отменял. И здесь не важно, в собственном дворце живет президент Владимир Путин или его снимает. Порядок вещей таков, что любой олигарх в благодарность за удобное место при государственном бюджете сочтет за честь предоставить царю самый лучший из своих дворцов.

Навальный повел своих сторонников против действующего главы государства под лозунгом того, что проживающий в роскоши отравитель оппозиционеров не имеет права управлять страной. Общие масштабы протестов показали, что установка «не в общаге же ему жить» укоренена в общественном сознании куда сильнее, чем идеалы нулевой терпимости к коррупции.

Если опуститься на уровень пониже, то уже можно фиксировать определенные вещи оперативного и тактического плана. Первое: ни один негосударственный фонд борьбы с коррупцией не в состоянии провести расследование такого масштаба и детализации, которое продемонстрировано в популярном ролике. Здесь одновременно и работа серьезных западных спецслужб, и «слив» конфиденциальной информации от российской правящей верхушки.

Запад более-менее серьезно против Путина начал играть с 2014 года – после Крыма – поскольку капризное поведение российского лидера подает плохой пример от Ближнего Востока до Латинской Америки. С предателями в правящей элите ситуация сложнее. Здесь могут быть как идейные поклонники всего западного, лишь бы все вернулось на прежние круги и можно было продавать российское сырье за границу, складывать выручку в офшорах и беспрепятственно воссоединяться с ней, так и просто «винтики» коррупционных схем, для которых не важно кому предоставлять пользующуюся спросом информацию, лишь бы платили. В общем, безыдейные коррупционеры работают на всех, кто платит больше.

Политолог Юрий Подоляка накануне акций протеста сообщил, что ему в блог пишут подписчики: «Мы пойдем на акцию протеста не потому, что за Навального, а потому что нас достала местная власть». Если принять во внимание, что в одних городах акции протеста были сравнительно многочисленными, а в других их не наблюдалось вообще, то митинги стали своеобразным замером качества государственного управления в общероссийском масштабе.

Когда речь идет о мегаполисах, то включается еще фактор больших чисел. Ни одного правителя не поддерживает все население. Просто в городах-миллионниках плотность недовольных на единицу площади всегда выше, чем в малых населенных пунктах. Здесь задача оппозиции состоит в умелом аккумулировании такого человеческого потенциала. Москва и Санкт-Петербург не показали критического уровня протестной массы.

Все это заставляет пересмотреть алармистские вопли, будто социальные сети нами всеми давно управляют и заставят делать что угодно против воли людей. Потому что всех перепрограммируют, а человек даже не поймет происходящего и кто направляет его действия. Ютуб вел себя очень напористо. Реклама дворца Путина предлагалась не только на общественно-политических и информационных площадках, но и там, где собираются любители военной истории, школьники ищут краткого пересказа литературных произведений, а домохозяйки открывают для себя йогу. В общем, Навальный был практически во всех сегментах русскоязычного Ютуба, что подтверждает число просмотров весьма большого по длительности фильма. Однако десятки миллионов просмотров не конвертировались в сотни тысяч митингующих. Получается, что прямой корреляции навязываемой интернет-сервисами пропаганды и политическими действиями населения нет.

Часть экспертов считает, что Ютуб и соцсети работают на разрыв поколений в России, создавая совершенно разные картины мира у родителей и их детей, что проявилось в митингах за Навального. Очень не похоже на то, чтобы разрыв между поколениями стал отличаться чем-либо кардинальным по сравнению с эпохой написания романа «Отцы и дети» Тургеневым. Поменялась разве что информационная среда. Если в советские годы за родителей, не занимавшихся воспитанием своих детей, функцию социализации выполняли школа и улица, то теперь большой кусок отъел интернет. Старшеклассников, видящих в акции протеста прежде всего тусовку и эвент, все-таки не стоит записывать в протестные массы России.

Популярные левые блогеры акции в поддержку Навального не поддержали. Например, ролик Константина Семина «Не мой протест» набрал 522 тысячи просмотров при 495 тысячах подписчиков в Ютубе. Главные претензии к Алексею Навальному за то, что он не предлагает смены социально-экономического порядка, а замена одних буржуинов на других марксистам не интересна. Кстати, никаких симптомов для революционной ситуации в России люди с коммунистическими взглядами (не путать с КПРФ) не видят, а потому 23 января политической тусовке предпочли просиживание дивана.

Чтобы свергнуть действующую власть, часть правящей элиты должна перейти на сторону оппозиции. Общий масштаб протестов показывает, что в вертикали власти Владимира Путина хватает элементов, де-факто работающих против президента. Однако нельзя сказать, что количество таких предателей и агентов влияния достигло какой-то критической массы.

В силу объективных причин протест 23 января развивался с востока на запад по мере начала светового дня. Власть удивительно быстро задействовала административный ресурс. Несмотря на дистанционное обучение и коронавирус, школьникам резко нашли занятия, которые требовали их присутствия в учебных заведениях, лечебных, либо в интернете. Государственная пропаганда работала не только через телевизор, но и по широкому спектру онлайн-ресурсов. Совершенно нельзя сказать, что информационную войну Кремль проиграл. Если сравнить с тем, в какую ситуацию был загнан теперь уже экс-президент Дональд Трамп, то президент Путин продемонстрировал просто триумф.

Силовики хоть и задержали протестующих тысячами, но ни одного трупа не сделали. Нет сакральных жертв – нет гальванизации митингов. В общем, события показали, что царь настоящий, а потому в России фундаментально все спокойно.

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Фото к статье: Sergey Savostyanov / TASS

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