Экс-ответсек МОН Казахстана возглавил аппарат министерства

Нур-Султан. 27 января. КазТАГ – Назначен руководитель аппарат министерства образования и науки Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Приказом министра образования и науки РК Сарсембаев Канат Маратович назначен на должность руководителя аппарата министерства образования и науки», — говорится в сообщении в среду.

Сарсембаев был ответственным секретарем МОН с 2019 до 19 января 2021 года, до этого в 2017-2019 годы он возглавлял аппарат акима Северо-Казахстанской области, а еще раньше – с 2015 по 2017 годы был акимом Узункольского района Костанайской области.

Напомним, 1 сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу Казахстана, отметил, что «институт ответственных секретарей следует упразднить, их обязанности возложить на руководителей аппаратов министерств». По словам главы государства, «спрос должен быть с одного человека – министра, назначаемого президентом».

Позднее МИА КазТАГ сообщило, что не менее 15 назначаемых президентом Казахстана топ-чиновников потеряют работу в связи с последним поручением Токаева. Со списком можно ознакомиться здесь. Освобождение ответсеков происходило постепенно, последние восемь из них лишились указанных постов 19 января.

21 января стало известно, что Арман Джумабеков, освобожденный от должности ответсека министерства национальной экономики, возглавил аппарат МНЭ. 22 января бывшие ответсеки министерства торговли и интеграции Жанибек Нупиров и министерства труда и социальной защиты – Аида Курмангалиева возглавили аппараты указанных ведомств. В это же день аппарат минэнерго возглавил бывший ответсек данного ведомства Талгат Момышев, а аппарат минсельхоза – экс-ответсек МСК Марат Оразаев.