«Токаев — Нам нужен успех!». «Возможно, потребуется введение жестких карантинных мер». «Мы стали хуже зверей». «Казахстан становится все более мусульманской страной. Чем это чревато?». «Эти выборы НИЧЕГО не решили»

День за днем 519 0
Сетевой Казахстан 27 января 2021г.

TIME.KZ. «Не до дискуссий и пламенных речей» — Министры могут лишиться служебных машин, в стране появится еще одно госагентство, МСБ ждут новые меры помощи. Эти и другие решения объявил президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ, выступая во вторник на расширенном заседании правительства. И таких же интересных и нетривиальных инициатив он ждет от членов кабмина. “Нам нужен успех!” — внушал глава государства подчиненным, раздав поручения и взяв с них новые обещания… Главе Агентства по защите и развитию конкуренции Серику ЖУМАНГАРИНУ Токаев поручил держать под контролем вопрос картелей в фармацевтическом бизнесе. А председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрата КЕЛИМБЕТОВА призвал быть решительным и находчивым.

ТОКАЕВ

«Министры меняются, проблемы – остаются» — Группа медиков обратилась к казахстанской общественности с открытым письмом “10 шагов к эффективному и устойчивому здравоохранению”. Перечислю основные его пункты: модернизация санитарно-эпидемиологической службы, приоритет первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), конкурентоспособный больничный сектор, квазигосударство в больничном секторе (речь о необходимости передать в конкурентную среду строительство клиник и закуп лекарств), централизация здравоохранения и ответственность на местах, вызовы современной медицины и врачебные ошибки. Мы поговорили с одним из авторов письма, доктором медицинских наук, профессором Вячеславом ЛОКШИНЫМ.

KAPITAL.KZ. «Возможно, потребуется введение жестких карантинных мер» — Алексей ЦОЙ представил оптимистичный и пессимистичный сценарии развития эпидситуации в стране — Составлен прогноз развития эпидситуации до конца 2021 года. При сохранении действующих ограничительных мер, включая обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции, и ожидаемой вакцинации вероятный пик регистрации случаев возможен уже в конце марта. По оптимистичному сценарию ожидается регистрация до 3 тыс. случаев в сутки. Занятость коечного фонда может достичь 24 тыс. коек. По словам министра, при пессимистичном сценарии регистрация случаев может достигнуть до 9 тыс. в сутки. В это же время занятость коечного фонда – до 45 тыс. коек. «Во избежание перегрузки системы здравоохранения, возможно, потребуется введение жестких карантинных мер».

KURSIV.KZ. «Правительство Мамина разработало Национальный план развития до 2025 года» — Для практической реализации стратегических и программных документов разработан Национальный план развития до 2025 года. Об этом в ходе расширенного заседания правительства заявил премьер-министр РК Аскар МАМИН. «Этот документ будет являться ключевым ориентиром на среднесрочную перспективу в работе правительства для повышения социального благополучия населения через обеспечение устойчивого и качественного роста экономики», – подчеркнул Аскар Мамин.

Токаев предложил ЕАЭС свежую повестку Токаев предложил ЕАЭС свежую повестку
4775

SPIK.KZ. Ермек ТУРСУНОВ – «Мы стали хуже зверей» — Недавно в газете «Дат» было опубликовано духовное завещание классика казахской литературы Абдижамила НУРПЕИСОВА «Вирус бессердечия». Материал непростой, тяжелый, и, к сожалению, обойденный вниманием властей. Которые, ради справедливости надо сказать, всегда были благосклонны к Абе. А тут вдруг никакой реакции на слова нашего великого прозаика ни в прессе, ни в сетях. А зря. Не каждый день фигура такого масштаба делится сокровенным. Что мне приходит в голову в этой связи? Ну, во-первых, слова писателя были адресованы не только тем, кто нынче «наверху», но и ко всем нам. Другое дело, кто что понял и какие выводы сделал. Во-вторых, оказалось, что Нурпеисова беспокоят те же проблемы, что и меня. Вот уже на протяжении многих лет я говорю о гуманитарной катастрофе, которая произошла в нашей стране. Но это как кричать в пропасть – по большому счету ничего не меняется.

««Лишние колеса», или Зачем нам нужен такой парламент?» — Как считает доктор исторических наук Булат СУЛТАНОВ, двухпалатный парламент – это то, что совершенно не нужно Казахстану. Сенат в нашей стране был внедрен в ходе реформирования как калька с США. Но палата в итоге стала (и по сей день остается) синекурой для депутатов. То есть хорошо оплачиваемой должностью, не требующей особого труда.

DATNEWS.INFO. «Гульмира Илеуова: Эти выборы НИЧЕГО не решили» — После парламентских выборов вновь выносится вопрос масштаба протестного потенциала в казахстанском обществе. Люди задаются вопросом о причинах малочисленности граждан, даже на разрешенных митингах, при том, что в социальных сетях градус социального недовольства просто зашкаливает. О выборах, нынешнем состоянии гражданского общества и его развитии, возможных протестных триггерах, росте традиционализма и многом другом мы побеседовали с президентом Центра социальных и политических исследований «Стратегия», известным социологом, членом «НСОД» Гульмирой ИЛЕУОВОЙ.

Нуртай МУСТАФАЕВQMONITOR.KZ. «Казахстан становится все более мусульманской страной. Чем это чревато?» — Наше издание довольно часто освещает тему растущей религиозности казахстанцев. Учитывая большой интерес к ней со стороны читателей, мы предложили высказать свою точку зрения на то, какой будет религиозная ситуация в нашей стране в ближайшие десятилетия, историка Нуртая МУСТАФАЕВА — Строить прогнозы на десятилетия вперед сложно, поскольку ситуация в мире меняется стремительно, а Казахстан достаточно активно вовлечен в глобальные процессы. Вспомните, что еще 30 лет назад большинство наших граждан позиционировали себя атеистами, но через некоторое время все вдруг стали верующими. Оно и понятно: общие тренды в религиозной сфере обусловлены динамикой и вектором различных процессов в постсоветский период.

CARAVAN.KZ. «Почему русский язык в Казахстане нельзя притеснять и нельзя поддерживать» — Языковой вопрос в Казахстане зачастую становится объектом дискуссий, которые время от времени могут развиваться в достаточно конфликтном ключе. Конечно, такой же накаленной обстановки, что мы наблюдаем в Украине и Молдавии, в Казахстане, к счастью, нет, но определенная напряженность в языковом вопросе все же присутствует. Но можно ли нащупать золотую середину в этой теме, которая бы устроила казахскоязычных и русскоязычных граждан нашей страны и которая бы сумела снизить градус конфронтации?

Война Миров. Импичмент для Трампа Война Миров. Импичмент для Трампа
3236

CABAR.ASIA. «Как казахстанцы с юга на север кочуют в поисках лучшей жизни» — С 2017 года в Казахстане работает программа добровольного переселения из густонаселенных южных регионов в трудодефицитные северные области. Переселенцы получают соцпакет, в частности трудоустройство и помощь с жильем. Многие мечтают о «лучшей жизни» и настраиваются на переезд и кардинальные перемены вполне серьезно. Тем более решение переехать с теплого благоприятного юга на холодный ветреный север Казахстана требует продуманного подхода до малейших деталей. Тронуться в дальний путь людей побуждает прежде всего жилищный вопрос.

STANRADAR.COM. «Книгу о голоде заставляют снять с продажи в Казахстане» — Казахстанский интернет-магазин «Флип.кз» снял с продажи книгу Дмитрия ВЕРХОТУРОВА о голоде 1930-х годов в Казахстане ««Казахский геноцид», которого не было». До этого книга вошла в число лидеров продаж на ресурсе благодаря предзаказам, но торговля была прекращена после протестов радикальных националистов и угроз расправы над автором и издателями.

FORBES.KZ. «Мурат Темирханов: У нашего бизнеса сформировались иждивенческие настроения» — Начиная с 2008 года сейчас будет уже третья попытка значительно переработать Налоговый кодекс, что очень плохо. В любой стране налоговые правила должны иметь долгосрочный и постоянный характер. Мое личное мнение — принципы, заложенные в Налоговом кодексе, — нормальные, здоровые и показали свою действенность. То есть проводить сейчас принципиальные, революционные реформы я считаю преступлением, это только ухудшит положение и со стороны налогового администрирования, и со стороны ведения бизнеса. Простой пример: в сентябрьском послании президента предложено ввести розничный налог с продаж. Или ранее предлагалось объединить ИПН и социальные отчисления в единый налог. Такие реформы требуют больших принципиальных изменений как у налоговиков, так и у бизнеса.

AZATTYQRUHY.KZ. «Внутренняя миграция: как безработица гонит сельскую молодежь в города» — Во-первых, росту переселения граждан напрямую способствует неравномерное развитие регионов республики. Характерная диспропорция доходов и возможностей прогрессирования является мощнейшим и, пожалуй, самым главным триггером в вопросе внутренней миграции в Казахстане. Второе – бесперспективность и практически полное отсутствие шансов у молодежи найти высокооплачиваемую работу в селах и аулах. В сегодняшнем материале мы приводим мнения известного общественного деятеля, лидера казахстанских интернационалистов Бахытжана КОПБАЕВА и казахстанского эксперта-международника Ануара БАХИТХАНОВА.

365INFO.KZ. «Братская могила преподавателей. Часть 2» — Иностранцы удивляются: почему мы тратим деньги на приглашаемых из-за границы «варягов», а не на собственных профессоров? Тем более,что гости с огромными зарплатами далеко не самые лучшие специалисты. Окончание нашей беседы с профессором, который на условиях анонимности рассказал о проблемах высшего образования в стране.

Казахстан – 100 лет назад. Январь 1921 года Казахстан – 100 лет назад. Январь 1921 года
4912

«В пандемию рухнул бизнес, не задействованный в системе госзаказа» — В 2020 году приостановили деятельность более трети всех субъектов малого и среднего бизнеса Казахстана, но общая доля сектора в экономике не сократилась… Но и на 2021 год старый новый глава кабмина строит планы вернуться к прежним показателям. За счет чего? Экономист Айдархан КУСАИНОВ объяснил текущее положение дел.

IACENTR.RU. «Какому спорту в Казахстане будет жить хорошо: бизнесмены помогут «своим»?» — Резкое сокращение финансирования казахстанского профессионального спорта, начавшееся в прошлом году на фоне пандемии, проходило под лозунгом переброски бюджетных средств на детский спорт и постепенную замену легионеров – собственными воспитанниками. Однако пока это привело лишь к массовому оттоку из страны не только иностранцев, но и ведущих казахстанских игроков как минимум в одном виде спорта – футболе. Эксперты предсказывают подобный исход и в других видах спорта: сначала командных, а со временем и в индивидуальных. Исключение составляют виды спорта, находящиеся под патронатом известных казахстанских бизнесменов.

EXPRESSK.KZ. «Выдержанное кино» — Государственный центр поддержки национального кино предлагает создать площадку для высказывания идей по развитию отечественного кино. О том, как она будет работать, «ЭК» рассказывает глава центра Есетжан КОСУБАЕВ.

TURANPRESS.KZ. «Влиятельные казахи за рубежом» — Этнические казахи и казашки нередко занимают топовые позиции в различных странах мира. Мы подготовили рейтинг из 10 известных персон. В январе 2021 года казашка стала шефом протокола нового президента США Джозефа БАЙДЕНА. Асель РОБЕРТС, урожденная ТОЛЕНОВА работает в службе протокола уже 15 лет. Асель Толенова родилась в Алматы в 1976 году. В 1993 году поступила в Джоржтаунский университет на факультет дипломатических отношений, закончив его со степенью бакалавра в области международного права и организаций. Через пять лет устроилась в службу в департамент протокола президента США. В 2014 году Асель получила должность заместителя начальника департамента. Уроженка Казахстана замужем за гражданином США Шоном Робертсом, владеет казахским, русским и японским языками.

Асель РОБЕРТС

Некомфортная среда Некомфортная среда
3792

AZATTYQ.ORG. «Забастовка нефтяников «КМК Мунай»: день второй» — В Актюбинской области приостановили работу работники компании «КМК Мунай». Они требуют двукратного увеличения заработной платы и улучшения условий труда. Руководство компании предлагает 20-процентное повышение. Стороны пока не достигли договоренности.

««Устал от вранья». Предприниматель из Уральска демонстративно вышел из партии власти» — Биржан КУЖАКОВ, известный в Уральске предприниматель, человек с ограничениями здоровья, покинул ряды «Нур Отана» — партии бывшего президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА. Решение о выходе он принял после выборов в парламент и местные представительные органы, которые независимые наблюдатели назвали несправедливыми и неконкурентными.

«ИИН в открытом доступе: насколько это опасно?» — Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) — это 12-значный универсальный номер, присваиваемый казахстанцам. Им в 2013 году заменили РНН (регистрационный номер налогоплательщика) и СИК (социальный индивидуальный код). Последние восемь лет, если вы обращаетесь в госучреждение или банк и называете свой ИИН, операторы получают доступ к массиву данных о вас. С одной стороны, это избавило от хлопот и необходимости собирать и предоставлять множество документов. Однако это значит и то, что персональная информация теперь общедоступна, а это открывает путь мошенникам и облегчает вторжение в частную жизнь.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

Похожие материалы:

  1. «Токаев — 15 января я выступлю с обращением к новому составу Парламента». «Зиялы қауым: «лакеи капитала», мнящие себя мозгом нации?». «Казахстан становится страной воинствующего популизма?» «Почему так часто награждают министров и так редко – людей труда?»
  2. «Заболеваемость продолжает расти. Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 января». «Токаев и «Адал»: ненаписанный сценарий будущего». «Депутат-неказах становится в Казахстане вымирающим видом». «Министерство дивных дел»
  3. «Выборы прошли скучновато, зато по процедуре». «Божко на пенсию, а для других работа только начинается». «Может ли хоть кто-то из Казахстана получить Нобелевскую премию?». «Встал ли Казахстан на новый экономический курс?». «Мы проиграли свою страну»
  4. «Эти выборы выиграл Токаев, а проиграл Назарбаев»
  5. «Казахский национализм против казахской государственности на фоне мировых изменений». «Был ли советский Казахстан колонией России?». «Казахизация Казахстана: модели и прогнозы». «США решили переориентировать Казахстан»