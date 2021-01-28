Нур-Султан. 28 января. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в Казахстане в четверг, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большую часть Казахстана будет оказывать влияние отрог антициклона с центром над Западной Сибирью, в связи с чем ожидается погода без осадков. Лишь на востоке страны под влиянием ложбины циклона пройдет снег с метелью. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, в Акмолинской области – гололед, в Мангыстауской области – пыльная бурья», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный ночью 3-8, днем 7-12 метров в секунду. Температура днем -4-6, ночью -9-11.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем 0-2, ночью -9-11.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +6+8, ночью -4-6.

В Восточно-Казахстанской области небольшой снег, метель, ветер 15-20 метра в секунду. Днем -5-10, ночью -7-12.

В Актюбинской области без осадков, туман. Днем -3-8, ночью -8-13.

В Атырауской области без осадков. Днем 0+5, ночью -1-6.

В Жамбылской области без осадков, туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -1-6, ночью -8-13.

В Северо-Казахстанской области без осадков, туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -1-6, ночью -5-10.

В Туркестанской области без осадков, туман. Днем +4+9, ночью -2-7.

В Кызылординской области без осадков, местами ветер 15-20 метров в секунду. Днем -2-7, ночью -10-15.

В Западно-Казахстанской области без осадков, туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -5-10.

В Костанайской области без осадков, туман. Днем -2-7, ночью -7-12.

В Карагандинской области без осадков, туман. Днем -2-7 (на юге -10-15), ночью -7-12 (на юге -17-22).

В Алматинской области без осадков, туман, местами ветер 15-20 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -8-13.

В Мангистауской области без осадков, пыльная буря, ветер 15-23 метра в секунду. Днем +6+11, ночью -3+2.

В Павлодарской области без осадков, туман. Днем -2-7, ночью -8-13.

«В ближайшие сутки на отдельных реках юго-востока и юга будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.