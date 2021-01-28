Опять спасаем банки, теперь на пенсионные?

Сетевые СМИ о досрочном снятии денег из ЕНПФ

«Стартовал прием заявок на досрочное снятие денег из ЕНПФ» — 22 января вступили в силу Правила использования пенсионных выплат для улучшения жилищных условий. Деньги можно использовать на погашение задолженности по ипотечному займу, в том числе в рамках финансирования исламским банком (частичное или полное); приобретение жилья без ипотеки (полный выкуп); получение ипотечного жилищного займа по системе жилищных строительных сбережений в Отбасы банке; внесение первоначального взноса для получения ипотечного займа (в том числе в рамках финансирования исламским банком); частичное или полное погашение задолженности по договорам долгосрочной аренды жилища с правом выкупа; строительство индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка); рефинансирование ипотечного жилищного займа.

«Пенсионные накопления – на покупку жилья, строительство дома и погашение ипотеки. Вопросы и ответы» — Представитель Отбасы банка в Instagram ответила на вопросы казахстанцев о снятии пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий. Об этом в прямом эфире на странице Оtbasy bank в Instagram рассказала директор департамента продаж и регионального развития Отбасы банка Рахиля БАЛТАБАЕВА — Да, вы можете не только построить дом, но и купить земельный участок. Обе операции можно произвести в одном договоре. В данном случае вы должны будете предоставить самый большой пакет документов…

Отдельной цели по покупке земельного участка правилами не предусмотрено. Покупка земельного участка предусмотрена в рамках цели «строительство жилья», то есть если вы планируете купить участок и построить на нём дом, то тогда можно. Тогда вы предоставляете договор купли-продажи земельного участка и те документы, которые я уже назвала.

Если вы хотите приобрести жильё через полный выкуп, то есть у вас достаточно пенсионных выплат для приобретения жилья либо частично ещё добавляете собственные накопленные средства…

Тёща и зять не относятся к категории «близкие родственники», поэтому передавать пенсионные средства не могут. Близкие родственники – это братья, сёстры, родители, дети, бабушки, дедушки и так далее.

Андрей ЧЕБОТАРЕВ, аналитик международной инвестиционной компании EXANTE в Казахстане – «Пенсионные излишки: почему снимать их плохая идея?» — Сейчас к снятию будет доступно около 2,5 трлн тенге накопленных сверх порогов достаточности на счетах 761 тыс. вкладчиков — это 6,5% вкладчиков фонда. Средняя сумма накоплений выше порога, доступная к снятию, более 3,2 млн тенге. Медианное значение — 1,6 млн тенге. Конечно же, невозможно однозначно утверждать, куда именно потратят свои деньги вкладчики, но различные опросы подсказывают — это будут погашение текущих ипотек и улучшение жилищных условий. Цены на жилье уже растут и ничего, кроме внезапного обвала мирового рынка, кажется, не способно их замедлить…

В итоге получается, что, учитывая среднюю стоимость жилья, оно уже подорожало за прошлый год на средние суммы, наколенные на пенсионных счетах, полностью нивелируя всю идею программы. То есть все выделенные из ЕНПФ деньги (для которых фонду придется продавать ликвидные активы) в итоге уже съедены инфляцией. Рост цены на 5-10% в этом году сделает такие инвестиции убыточными. То есть те, кто купит квартиры с «пенсионных излишков», переплатят за них. Действительно, те немногие, кто накопил достаточно большие суммы для покупки целой квартиры, окажутся в относительном плюсе, но таких вкладчиков, будем откровенны, единицы. Остальные просто закопают свои пенсионные активы в дорогие квадратные метры, которые на реальном рынке были бы гораздо дешевле.

«Снятие пенсионных накоплений обесценит их в долгосрочном периоде» — Об этом заявил председатель правления Банка ЦентрКредит Галим ХУСАИНОВ — «Суть пенсионных накоплений заключается в том, что мы сами копим на пенсию и когда выходим на заслуженный отдых, у нас должна быть гарантированная сумма накоплений, которая остаётся нам на проживание. Разрешая использовать пенсионные накопления неограниченное количество раз, мы по сути, делаем возможность не копить после определенной суммы. Сейчас эта сумма равна 5 560 000 тенге. При средней продолжительности жизни в 74 года и выходе на пенсию в 63 года, получаем, что в среднем человек будет жить на 42 тыс тенге в месяц. $100 в месяц или $3,3 в день. Это очень мало, а с учетом того, что средняя продолжительность с каждым годом растёт, то сумма средняя будет еще меньше. А кто будет жить больше 74 лет, таких очень много, как им быть», — задается вопросом экономист.

«Снятие пенсионных накоплений на жилье: ждать ли роста цен?» — С января 2021 часть казахстанцев может улучшить свои жилищные условия, используя накопленные пенсионные средства.

С тем, что цены на недвижимость в Казахстане на начало нового года находятся в пределах привычных рамок, согласны и эксперты. При этом они отмечают, что продавцы, может, и хотели бы подороже продать недвижимое имущество, но активной поддержки у покупателей такая инициатива пока не находит.

— С одной стороны, мы наблюдаем повышенный интерес клиентов к возможности использования пенсионных средств, и, как следствие, некоторые продавцы квартир в ожидании спроса поднимают цены на недвижимость. С другой стороны, когда фактически будет запущен процесс приобретения недвижимости с использованием части пенсионных накоплений, точно не известно. Банки пока сами не имеют четкой информации. В связи с этим мы рекомендуем продавцам не повышать цены и ждать данной программы, а проводить переговоры с текущими покупателями. Ведь деньги за проданную недвижимость являются более ликвидными, чем сама недвижимость, — рассказал ведущий специалист агентства недвижимости RIA Light Александр БИКЕТОВ.

— В первую очередь важно определиться, о каких ценах мы говорим: о запрашиваемых ценах в объявлениях продавцов или же о ценах, по которым прошли фактически заключенные сделки. Если говорить о ценах сделок – то никаких изменений не произошло, поскольку деньги из пенсионного фонда на рынок еще не поступили, — уточнила председатель комитета по аналитике Объединенной ассоциации риелторов Казахстана, директор агентства недвижимости DIXI Нина ЛУКЬЯНЕНКО.

При этом оба спикера отмечают, что повышение цен на недвижимость в 2021 возможно в краткосрочном периоде.

«Губительная инициатива? К чему приведет раздача пенсионных накоплений» — С января этого года казахстанцы, на пенсионных счетах которых скопилось достаточное количество средств, получили возможность снять часть накоплений на улучшение жилищных условий, лечение и самостоятельное инвестирование своих активов. Эта идея с самого начала подвергалась критике со стороны экспертов. Многие аналитики и сейчас придерживаются мнения о том, что раздача денег со счетов ЕНПФ губительно скажется на доверии к пенсионной системе.

О том, чем обусловлено подобное отношение специалистов к решению правительства, – наша беседа с аналитиком Wall Street Invest Partners Данияром ДЖУМЕКЕНОВЫМ — Плохо то, что вся эта история с возможностью снятия части пенсионных накоплений является чистой воды популизмом и не способна оказать какого-либо ощутимого влияния на жизнь наших граждан. В первую очередь данная инициатива губительна тем, что создает прецедент, когда пенсионные накопления более не являются неприкосновенными и по желанию чиновников с ними можно поступать как угодно…

Реализация инициативы властей неминуемо вызовет вопросы относительно прочности самого ЕНПФ. И хотя возможностью досрочно снять часть накоплений сможет воспользоваться лишь 721 тысяча граждан Казахстана, совокупная сумма, по оценке правительства, все-таки окажется весьма крупной – 1,4 триллиона тенге. И тут возникает закономерный вопрос: получится ли у ЕНПФ удовлетворить все заявки на снятие средств, особенно учитывая то, что пенсионные активы не лежат без дела и, судя по всему, были инвестированы в экономику? Сможет ли фонд одновременно выплачивать и пенсии, и «излишки»? Напомню, что ЕНПФ и без того – крайне неэффективен. Каждый год расходы из бюджета на выплату пенсий растут. Так, в 2019 году было израсходовано на 15 процентов больше, чем в 2018-м.

«Снятие пенсионных накоплений досрочно: до 20% осядут у посредников» — Как отметил эксперт международной брокерской группы «Тикмилл» Арман БЕЙСЕМБАЕВ, с потерями придется считаться — Государство не ставит перед собой цель решить финансовые проблемы населения. Цель изъятия понятна — вливание денег в экономику и поддержку строительного сектора. Этакое финансирование банков и строительных компаний. И на этом попытается заработать любой посредник. Цепочка, доставляющая пенсионные деньги со счета в ЕНПФ до личного счета гражданина, внакладе не останется. Тем, кто подпадает под категорию имеющих сверх порога достаточности денег, нужно готовиться к потерям от 10 до 20% от изымаемой суммы.

Финансовый консультант Расул РЫСМАМБЕТОВ поделился своими ощущениями — Сложно сказать, сколько отщипнут банки. Есть ощущение, что финансовые посредники лишние. Их бы и не было, имей ЕНПФ качественную инфраструктуру. Фонд не умеет раздавать деньги. Кто знал, что мы пойдем на такие меры? Одно время «Отбасы банк» активно искал инвесторов. Может быть его решили поддержать таким образом?

Почему власти начали с ипотеки, а не с лечения или перевода средств в управляющие компании? Этот вопрос волнует многих.

По оценке Рысмамбетова, строительное лобби оказалось более крутым — У нас многие инициативы имеют детальную проработку еще до стадии предложения президенту. Из-за сложностей бюрократического процесса их внедрение идет сложнее. Есть все основания подозревать лоббизм интересов строительных компаний.

Также он посчитал необходимым погрузиться в предысторию инициативы — Первоначальные предложения начинались с разрешения отдать людям деньги на руки без права покупать иностранную валюту. Затем поле применения пенсионных средств начали сужать. Остались недвижимость, передача средств управляющим компаниям и лечение. Многие в стране думают, что деньги некуда вкладывать, кроме как в недвижимость.

В секторе недвижимости самые большие проблемы, по видению Бейсембаева, связаны с непогашенной ипотекой — И это требует немедленного решения. У многих граждан есть ипотека. Закрыть часть или весь оставшийся долг за счет пенсионных накоплений хорошее решение. Высокая и растущая долговая нагрузка населения – потенциальный риск для финансовой системы.

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