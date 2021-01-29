Осадки, усиление ветра и гололед ожидаются в выходные дни в ряде областей Казахстана

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Нур-Султан. 29 января. КазТАГ – Осадки, усиление ветра и гололед ожидаются в выходные дни в ряде областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Фронтальные разделы будут оказывать свое влияние на северо-западные, западные и южные регионы республики. Ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололедные явления, а также усиление ветра. На остальной территории Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков», — говорится в распространенном в пятницу прогнозе погоды на период с 30 января по 1 февраля.

Местами по республики будут наблюдаться туманы.

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