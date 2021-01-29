Осужденный боец Куат «найман» Хамитов «официально объявил» о планах создать свою партию

Алматы. 29 января. КазТАГ – Осужденный боец без правил Куат «найман» Хамитов «официально объявил» о планах создать свою партию, передает корреспондент агентства.

«Я официально объявляю, что открываю свою партию! Не хотел это делать сейчас, но мое государство ускорило мой прогресс. Эта партия не создается, чтобы говорить, кто виноват во всем и что кто-то, что-то делает, партия создается, чтобы услышали голос народа! Основная проблема нашего государства, это то, что оно не считается с мнением народа и не слышит народ. Надеюсь, никаких препятствий не будет для открытия партии, у нас ведь свободная страна. Мои двери для всех открыты! Все желающие могут пойти в мою партию», — написал Хамитов на своей странице в социальной сети.

Напомним, 14 сентября 2020 года в социальных сетях распространилось видео, в котором Хамитов призывал к расправе над работниками служб, выполняющих дезинфекционные работы, а также стрелять из автоматов по вертолетам, распыляющим, по его утверждению отравляющие вещества. Вечером 14 сентября в департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 272 (призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами) УК РК – боец был доставлен в полицию.

15 сентября официальный представитель министерства внутренних дел Нурдильда Ораз, комментируя обращение Хамитова, назвал его «преступлением и прямым нарушением закона».

Сам же Хамитов назвал «шуткой» свои призывы к расправе над работниками, задействованными в дезинфекции, а также стрельбе по вертолетам, однако позже заявил, что от свои слова обратно не берет, и их смысл остается тем же.

28 января суд признал бойца виновным по части 3 статьи 272 (призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами) УК РК и приговорил Хамитова к шести месяцам ограничения свободы.