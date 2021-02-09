Нур-Султан. 9 февраля. КазТАГ – Внешний долг Казахстана на 1 октября 2020 года составил $161 млрд или 91% к ВВП, сообщает Национальный банк.

«Внешний долг Казахстана по состоянию на 1 октября 2020 года составил $160,9 млрд или 90,7% к ВВП», — говорится в сообщении Нацбанка РК, распространенном во вторник.

Согласно информации, около 80% внешнего долга приходятся на обязательства частных организаций, по которым ни государство, ни рядовые граждане не отвечают.

«Внешний долг составляет 8,2% от странового долга или $13,2 млрд, а внешний долг квазигоссектора – 12,5% или $20,1 млрд, составив в совокупности 18,8% к ВВП, что, согласно международной практике относится к безопасному уровню», — заверяет Нацбанк.

На конец III квартала 2020 года прямые и условные внешние обязательства Казахстана составили $33,3 млрд, сократившись за последние три года на $6,2 млрд или 15,7% за счет досрочного погашения и реструктуризации внешнего долга организаций квазигоссектора.

«Исторически госсектор Казахстана является нетто-кредитором по отношению к остальному миру и на 1 октября 2020 года внешние активы превышали внешние обязательства на $43 млрд или в 4,3 раза, то есть остальной мир должен нам больше, чем мы ему», — утверждает Нацбанк.

Наибольшую часть в структуре внешнего долга страны занимает межфирменная задолженность частного сектора – $101,3 млрд или 62,9%, большую часть которой составляют три крупных проекта с иностранным участием – Кашаган, ТШО и Карачанак. Для реализации подобных проектов иностранные инвесторы финансируют компании своей группы, зарегистрированные в Казахстане, и в международной методике эти инвестиции считаются внешним долгом страны.

«Внешний долг Казахстана находится контролируется Нацбанком. Установлены индикаторы, определяющие долговую устойчивость страны: соотношение внешнего и внутреннего гос- и квазигосдолга не должно превышать 60% ВВП, а на 1 октября 2020 года оно равнялось 46,5%, соотношение внешнего долга страны не должно превышать 100% от ВВП, внешний долга правительства и субъектов квазигоссектора не должен превышать общий размер валютных активов Нацфонда – 59,1% на 1 октября», — поясняется в информации.