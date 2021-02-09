«Новое десятилетие – и снова «новая идентичность нации» для Казахстана?». «Русификация в Казахстане: принуждение или стимул?». «Индустриализация в содружестве с Россией — путь, который спасет Казахстан от массовой миграции»

День за днем 504 0
Сетевой Казахстан 9 февраля 2021г.

Петр СВОИКIACENTR.RU. Петр СВОИК – «Новое десятилетие – и снова «новая идентичность нации» для Казахстана?» — Однако вопрос, какая все же в Казахстане нация, и на каких языковых нормах достижимо реальное национальное единство – остается. И если ответственные за будущее казахской государственности официальные и общественные деятели не выскажутся по этому поводу определенно, без привычной «многовекторности» – можем и опоздать. А еще Касым-Жомарт ТОКАЕВ добавил, что переход казахского языка на латинскую графику стал одним из плодов независимости. И здесь не будем спорить – так и есть. Но плод этот – сильно незрел и не дозреет, а еще опасен в употреблении и потому не может пойти на пользу. Лучше его аккуратно сорвать и положить куда-нибудь в исторические закрома, подальше.

EHONEWS.KZ. «Индустриализация в содружестве с Россией — путь, который спасет Казахстан от массовой миграции» — Любые попытки изолироваться и усилить национал-консерватизм внутри казахстанского общества будут и дальше выталкивать молодых казахов в соседнюю Россию. Желание остаться лишь в рамках сырьевой модели экономики также не создаст новых рабочих мест. Поэтому изменить ситуацию в лучшую сторону можно только через новую индустриализацию в содружестве с Россией и в рамках интеграционных процессов внутри ЕАЭС.

INFORMBURO.KZ. ««Мы идём к тому, чтобы лишиться исконного казахского языка». Почему важен переход на латиницу?» — Мы тоже решили потестировать новый алфавит, используя знакомые каждому казахстанцу строки из гимна. На написание 13 строк (первый куплет и припев) с непривычки ушло 15 минут. Набрать слова на компьютере оказалось сложнее: многие знаки пришлось искать в азербайджанском, турецком и других языках и даже диалектах.

QMONITOR.KZ. Женис БАЙХОЖА – «Русификация в Казахстане: принуждение или стимул?» — Языковая ассимиляция, а конкретно русификация, – это одна из основных претензий национально ориентированной интеллигенции, да и немалой части казахского общества к советской власти. Именно в русификации они усматривают очевидное проявление колониального режима, именно с ней они связывают «неразвитость» казахского языка… Подводя итоги, можно сказать, что политика русификации в Казахской ССР проводилась достаточно мягко и имела, скорее, стимулирующий, чем обязывающий характер. Для казахского социума, в большинстве своем принявшего «правила игры», это имело как негативный эффект (потеря некоторой его частью национальной идентичности), так и позитивный – выход на гораздо более высокий образовательный уровень, повышение конкурентоспособности нации в рамках СССР…

«Каким должно быть место Казахстана в современной мировой экономике?» — Геополитическая ситуация, как и мировая экономика, переживает время стремительных изменений. На чем в этих условиях необходимо сконцентрироваться Казахстану, чтобы занять свое достойное место в международном разделении труда? Об этом рассуждает доктор географических наук, профессор Шерипжан НАДЫРОВ.

ШишигинаCARAVAN.KZ. «Ольга Шишигина: Почему депутатов так сильно раздражают зарплаты футболистов» — Олимпийская чемпионка и бывший депутат мажилиса – о разочаровании работой в парламенте, бюджетных деньгах в профессиональном спорте и плачевном состоянии отечественной легкой атлетики — Наш футбол не входит даже в сотню мирового рейтинга, а игроки, в первую очередь легионеры, получают сотни тысяч в международной валюте. Те же виды спорта, которые приносят Казахстану медали с Олимпийских и Азиатских игр, содержатся на их фоне за копейки. Наверное, это раздражает не только депутатов, но и простых болельщиков, а также спортсменов, добившихся гораздо более высоких результатов.

EXCLUSIVE.KZ. «Почему казахстанские дети «бегут» в школы других стран?» — Алматинские родители готовят исковое заявление в суд на министерство образования и науки, считая, что оно попрало конституционное право их детей на получение качественного образования, запретив онлайн обучение в зарубежных школах во время пандемии.

Если не включать мозг, то его заменяют соцсети Если не включать мозг, то его заменяют соцсети
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365INFO.KZ. «Пенсии разрешили снимать, потому что содержание ЕНПФ очень дорого» — Предпосылкой запуска программы досрочного изъятия пенсионных накоплений стала низкая эффективность Единого накопительного пенсионного фонда. Недоверие к пенсионной системе усилили и коррупционные скандалы. Именно на этой мысли акцентировал внимание директор центра прикладных исследований «Талап» Рахим ОШАКБАЕВ.

TIME.KZ. «Полиция вне цифры личности» — Стражи дорог и порядка не признают цифровые удостоверения личности казахстанских водителей. Этот е-документ все еще не заменяет оригинал, заявляют в МВД. Несмотря на то что казахстанским автолюбителям с 13 февраля разрешается не возить с собой водительское удостоверение и техпаспорт, а вместо них можно предъявлять удостоверение личности, его электронный аналог не будет иметь юридической силы для стражей порядка.

«Безобидная реакция на добровольное решение» — Чем отличается российская вакцина “Спутник V” от казахстанской QazCovid-In. В Нур-Султане вакцину против коронавируса получили уже 719 медработников. Каких-либо осложнений после вакцинации у привитых не обнаружили, только местные реакции, которые исчезли на второй день. Об этом и не только рассказали в понедельник на брифинге представители столичных медведомств.

Война Миров. Фактор Навального Война Миров. Фактор Навального
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«Они сражались за пенсию» — Амантай ИСМАЙЛХАНОВА — старая знакомая. В 2011 году женщина уже обращалась в нашу редакцию за помощью. Она, как и сотни других бывших военнослужащих, оказалась на грани выживания. Категория военных, принятых в ряды Вооруженных сил Казахстана после января 1998 года и уволенных в запас по состоянию здоровья до января 2016-го, была лишена права на пенсию. Виной всему противоречия в законодательстве о пенсионном обеспечении.

KURSIV.KZ. «На казахстанских стройках не хватает чужих рук» — В 2021 году ежегодная квота на привлечение иностранной рабочей силы в Казахстане снова снизилась и теперь составляет 0,31% от числа экономически активного населения республики. Другими словами, в Казахстан могут приехать 29,3 тыс. работников из других стран… При этом в 2019 году почти каждое второе разрешение для иностранных рабочих было запрошено в сфере строительства. Дефицит рабочих-строителей в 2020 году, образовавшийся из-за сокращения квоты, усугубила пандемия – многим иностранцам пришлось уехать домой.

FORBES.KZ. «Автопарк страны стареет. На чём ездят казахстанцы?» — Союз предприятий автомобильной отрасли «КазАвтоПром» рассказал о структуре парка транспортных средств страны по состоянию на 1 января 2021.

«Большой толчок: в Казахстане начали выпускать компьютеры, ноутбуки и планшеты» — В Петропавловске выпускают технику под собственным брендом ZIK. В планах у руководства на 2020 стояла задача собрать 5 тыс. компьютеров. Однако уже в марте началась пандемия, и у образовательных учреждений возникла острая потребность в большом количестве ноутбуков и планшетов для дистанционного обучения. Только для сферы казахстанского образования в прошлом году нужно было предоставить около 500 тыс. единиц компьютерной техники.

AZATTYQ.ORG. ««Отель в Бозжыре — это унитаз в центре зала». Записки с общественных слушаний» — В селе Курык Мангистауской области прошли общественные слушания по строительству бутик-отеля в урочище Бозжыра. Несмотря на большое расстояние, на слушания приехали активисты из Алматы и Нур-Султана, чем вызвали недовольство организаторов. Экоактивистам и общественникам не давали задать вопросы, отбирали микрофоны, тем не менее им удалось донести свое видение ситуации. Корреспондент Азаттыка побывал на слушаниях и зафиксировал главные аргументы «за» и «против.

Бозжыра

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