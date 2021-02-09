Нур-Султан. 9 февраля. КазТАГ – Осадки ожидаются во вторник почти на всей территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Ложбина циклона продолжит оказывать свое влияние практически на всю территорию РК – на южной половине страны ожидаются осадки, местами сильные (дождь, снег), туман, гололед, а на северной половине пройдет снег, сохранится усиление ветра с метелью. И только на западе республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, временами небольшой снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -20-22, днем -17-19.

В Алматы облачно, временами осадки (дождь, снег). Ветер западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0,+2, днем +2+4.

В Шымкенте переменная облачность, временам дождь. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2+4, днем +7+9.

В Акмолинской области ожидается усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду, с метелью. Днем -17-22, ночью -20-25.

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду, с метелью. Днем -17-22, ночью -22-27.

В Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду, с метелью. Днем -14-19, ночью -17-19.

В Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду, с метелью, на дорогах гололедица. Днем и ночью -3-8.

В Костанайской области местами ожидаются усиление ветра 15-23 метров в секунду, с низовой метелью. Днем -18-23, ночью -21-26 (на юге -16).

В Карагандинской области местами ожидаются усиление ветра 15-23 метров в секунду, с низовой метелью местами туман. Днем -13-18, ночью -18-23.

В Актюбинской области ночью местами ожидаются усиление ветра 15-23 метров в секунду, с низовой метелью. Днем -18-23 (на юге -10-15), ночью -21-26 (на юге -17).

В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-23 метров в секунду. Днем 0+5, ночью -3+2.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-23 метров в секунду порывы 23-28 метров в секунду, с низовой метелью. Днем 0+5, ночью -3+2.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-23 метров в секунду. Днем +7+12 (на севере -5), ночью 0+5 (на севере -8).

В Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед. Днем -3+2 (на севере -7), ночью -5-10.

В Мангистауской области местами ожидается гололед. Днем +2+7 (на севере -3), ночью 0-5 (на севере -10-15.

В Западно-Казахстанской области туман. Днем -15-20 (на юге -11), на севере -22-27 (на юге -17).

В Атырауской области без осадков. Днем 0-5 (на севере -8), ночью -10-15 (на севере -18).

«В ближайшие сутки на горных реках юга и юго-востока ожидаются колебания уровней воды, ослабление ледовых явлений», — предупредили синоптики.