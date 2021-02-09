Александр Рар: Есть вещи, которые невозможно остановить

Разговор с немецким политологом о Давосском форуме, хитром плане Клауса Шваба, рептилоидах и библейских пророчествах

– Александр Глебович, что вы можете сказать о книге Клауса Шваба «Ковид-19: глобальная перезагрузка» и о нем самом? Я напомню читателям, что Шваб – старейший немецкий экономист, создатель и бессменный ведущий форума в Давосе. А еще как бы в шутку его называют главным рептилоидом планеты Земля. И вот прошлым летом Клаус Шваб, в соавторстве с швейцарским журналистом издал скандальную книгу. Они там утверждают, что из-за пандемии коронавируса наш мир оказался перед кризисом «библейских масштабов». И для спасения мира надо признать, что государства в их сегодняшнем виде – с границами, таможнями, национальными интересами – это анахронизм. Их следует постепенно упразднить и дать волю так называемым социально ответственным глобальным корпорациям. Я сильно упрощаю, конечно, но суть великой перезагрузки по-Швабу именно такова. Что вы обо всем этом думаете?

– Да, Клаус Шваб – один из самых влиятельных людей на нашей планете. Как раз благодаря своему форуму. Давосский форум был создан несколько десятилетий тому назад, сначала как площадка для встреч бизнесменов западного толка, а сегодня он превратился в мировую арену, может быть самую важную на нашей планете. И за это ему, Швабу, похвала. Давосский форум – продукт глобализации нашего мира, где всем понятно, что ради того, чтобы иметь успех, чтобы принимать политические решения, чтобы вообще вести какую-то разумную дипломатию, ну, и делать бизнес, нужно общаться на соответствующих платформах. Раньше, двести лет тому назад, для этого были всякие «английские клубы», масонские ложи и другие какие-то тайные закулисные организации, где люди встречались и дискутировали, а потом принимали решения. Сейчас все происходит более или менее в открытую. Вот, как раз на Давосском форуме, а также на Мюнхенской конференции безопасности. Интересно, что главные форумы такого масштаба были созданы именно немцами и в Германии. Хотя Давос проводится в Швейцарии, но Шваб-то немец. И, конечно, имеет самое близкое, тесное отношение к немецкому правительству. Но при этом он не проводит немецкую повестку дня.

Клаус Шваб действительно знает всех ведущих политиков мира. Секретарем у него работает бывший министр экономики Германии. Это тоже о многом говорит. Теперь более подробно о его книге. Господин Шваб очень и очень неглуп. Он понимает, что цепляться, как делают многие на Западе, только за монополярный мир, который был создан фактически Америкой и Европейским Союзом после окончания Холодной войны, это не только не рационально, не реально, но и безумно. Основатель Давосского форума хорошо понимает, что в мире появилось много игроков. И национальные государства, такие, как Китай, который стал второй мировой державой и победителем пандемии. И, конечно, громадные концерны, которые сегодня стоят во главе экономики, которые являются лидерами на всех биржах. Они начинают принимать и политические решения, например, закрывать аккаунты американскому президенту.

В Китае тоже появились гиганты, которые через свои технологические возможности, конечно, будут влиять не только на политику, но и на умы, и на настроения людей. Поэтому нужно обращать внимание на политику этих гигантов. Тем более, что, по мере развития искусственного интеллекта в мире, значение и влияния этих громадных технологических концернов будут возрастать. Я думаю, что книга Шваба это попытка привести все в систему, найти новый мировой порядок, куда эти мега-концерны могли бы встроиться, где они стали бы более прозрачными, действовали более открыто, не совершали какие-то тайные операции. Шваб хочет их вписать как игроков в общий глобальный мир. Но самое важное, как я понимаю – он видит действительно мудро: поскольку мир меняется от монополизма Запада к мультиплюрализму, нужно не упустить момент. Шваб западник, он старается не допустить, чтобы в этом новом мире Запад потерял свои позиции. Он будет все делать для того, чтобы Запад их по-прежнему укреплял. И был пусть уже не монополистом, но ведущим игроком мультиполярного мира. Вот смысл этой книги.

– Мне трудно в полной мере оценить содержательную ее часть. Для этого надо быть экономистом, надо участвовать в каких-то глобальных проектах и так далее. Но я могу оценить, как это сделано. Я вижу, что это пропаганда. Довольно агрессивная. Авторы используют приемы из публицистики и журналистики, причём, не самого высокого разряда. Они нагнетают, драматизируют. Они искусственно ставят читателя перед жестким выбором: «или-или», хотя на самом деле вариантов больше. Все это совсем не увеличивает доверие к книге.

– Естественно, у Шваба предвзятая точка зрения. Я бы не сказал, что она пропагандистская, но она предвзятая. Это западная точка зрения. Это попытка западной идеи протолкнуть и закрепить в интересах Запада новую ситуацию в многополярном мире.

– Запад тоже не монолитный.

– Что такое Запад, что такое интересы Запада? Это, прежде всего, интересы либеральных элит и ведущих экономических игроков, глобальных компаний, которые не хотят терять власть, не хотят отдавать власть китайцам, русским, индусам в новом многополярном мире. Шваб пытается опередить процессы потери власти Западом, пытается где-то подправить, подкорректировать однополярный мир, сделать его чуть более покладистым. Кстати, он писал эту книгу, когда у власти был Трамп. И тогда были большие опасения, что Америка выйдет из систем глобализации и станет жестко проводить свою политику America first (Америка прежде всего). Поэтому Европейский Союз, и в том числе такие архитекторы будущей глобализации, как Клаус Шваб, пытались навести мосты с Китаем. Видели в Китае нового архитектора, или со-архитектора, спасителя глобальной экономической системы, в которой Европа нуждается. При этом надо понимать, что Шваб не китаец, не американец. Он привержен идеям либеральных элит Европы. Я уже сказал что у него ближайшие отношения с госпожой Меркель и с нынешним ее немецким правительством. Но не только с немецким и не только с европейским правительством. Но он сам не политик, поэтому он экспериментирует сейчас в своей книге. Пытается навязать миру концепцию того, как этот мир должен выглядеть с точки зрения господина Шваба.

Но очень хорошо, кстати, что он дал достаточно большую платформу Си Цзиньпину, китайскому лидеру и Владимиру Путину, которые презентовали на нынешнем Давосском форуме свои концепции, абсолютно противоположные позициям Шваба. Главная сейчас задача Шваба не навязывать свою книгу постоянно, как новую Библию глобализации. Я надеюсь, что она не будет Библией глобализации. Что удастся принять во внимание все течения мультиполярности, которые можно найти в книге Шваба, в речах Путина и Си Цзиньпина и таким образом найти компромиссы, найти общее в будущем порядке, а не проталкивать снова и снова западные интересы.

– Вы упомянули, что Шваб хочет вывести на сцену, сделать более прозрачными транснациональные корпорации. Я как-то этого не заметил. Да, он говорит, что социально ответственные глобальные компании должны выходить на первые роли, что это надежда человечества. Мол, они сделают наш мир лучше. Но я не понимаю, кто их будет оценивать. Шваб пишет, что некая общественность. А кто это? Кто будет выдвигать общественников, сортировать, выдавать сертификаты? Если с национальными государствами, устройством их правительств, мотивациями лидеров и так далее есть какая-то ясность (далеко не полная), то с «социально ответственными компаниями» никакой ясности нет. Или у вас есть?

– Я думаю, что Шваб имеет в виду, что компании имеют право иметь свои секреты, но в то же самое время он хочет, чтобы они ближе сотрудничали с государствами. А если они должны сотрудничать с правительствами разных стран, то они должны открывать двери к своему производству, к своим затеям, к своим планам. Они должны встроиться как игроки в новую систему мультиполярности. И в этом отношении Шваб просто исходит из того, что они становятся, если уже не стали, частью «мирового правительства», то и должны стать транспарентными.

Как это будет выглядеть на практике? Тут вы действительно правы. Где схемы того, как контролировать эти гигантские концерны? Об этом нужно еще очень много думать. Тут Шваб, конечно, рассуждает в своей книге немножко в интересах этих концернов. Ну, потому, что эти концерны тоже прямые участники Давосского форума и поддерживают отношения с его организаторами… Позиция Шваба, как я ее понимаю, такова: через сотрудничество с государствами и при помощи средств массовой информации можно обеспечить достаточный контроль за этими гигантами. Если же транснациональные компании остаются в стороне, то они более опасны, чем в случае, когда они встроены в какую-то политику.

– В России книгу «Ковид-19: глобальная перезагрузка» буквально несут по кочкам. Никита Михалков объявил, что ее авторы готовят для нас концлагерь. Самые пылкие публицисты не раз уже назвали Шваба исчадием ада, слугой антихриста, а ковид – орудием этих инфернальных сил. Но и более спокойные авторы утверждают почти в один голос, что это история с двойным или даже тройным дном. А ваша позиция, если я правильно понимаю, состоит в следующем: просто идет борьба интересов Запада, Китая, России и так далее. Ну, и борьба между сторонниками национальных государств и «глобализаторами». Никакой конспирологии, никаких заговоров и рептилоидов.

– До этого я отвечал вам как аналитик. А сейчас вы меня лично спрашиваете. Надо эти вещи разделять. Потому что анализ должен быть четким, анализ должен быть более-менее объективным. Я ведь тоже могу анализировать все это и с точки зрения Никиты Михалкова. Почему нет? И свои опасения высказывать. Но при этом я буду несправедлив, потому что у Шваба есть и разумные предложения, хотя с ними не обязательно соглашаться. Я абсолютно согласен с теми силами, особенно в России, которые говорят, что, если действовать по плану Шваба, то это может в дальнейшем укрепить идеи однополярного мира. Есть такая опасность. И она может быть реализована при косметических изменениях, если включить какие-то интересы России и Китая, но в то же самое время сохранить в другой, новой форме превосходство Запада уже в мультиполярном мире.

Но на самом деле никакой мультиполярный мир, возможно, и не будет построен. Это мое личное мнение. Все, наоборот, идет к унификации мира. Фактически к временам, которые в Библии описываются как времена Антихриста, когда 99 процентов мира будет управляться из одного центра. А один процент будет сопротивляться. У меня, кстати, на эту тему вышла книга «2054 год», которая хорошо продается в России и Германии. Там я все это более-менее описал. Моя точка зрения такова: создание унифицированной системы и одного мирового государства, у которого не будет никакой оппозиции, очень опасно, и этого допустить нельзя. Я симпатизирую тем людям в России и в Китае, которые требуют баланса интересов, чтобы так называемый «мультиполярный мир» не был построен только в интересах Запада. А Шваб ведет себя довольно хитро. Он вроде бы соглашается. Я уже сказал, что Шваб допускает все эти и другие точки зрения, но пытается их через свою книгу и опередить, и оседлать. С тем, чтобы в конечном итоге Запад все-таки мог и дальше командовать мировым порядком.

Эти соображения не противоречат тому, что я сказал в начале нашего разговора. Нужно проанализировать ситуацию. Есть вещи, которые просто невозможно остановить. Невозможно остановить приход технологических концернов. Это абсолютная реальность. Как их остановить? Запретами? Или возвращением в прошлое? Я считаю, что на книгу Шваба нужно смотреть серьезно, как на дискуссионную площадку. Он предлагает какие-то идеи. И нужно сделать все для того, чтобы они не оказались единственной истиной, которую все восприняли бы. Чтобы идеи Шваба не стали новой Библией, как я уже сказал. А стали просто предметом обсуждения. И разные интересы, как это предлагают и Путин, и Си, четко были бы определены, согласованы, и это стало бы основой нового мирового порядка.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.