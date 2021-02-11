Казахстанцы проедают свое счастье

Слишком много заработанных средств идет на покрытие расходов на продукты питания

«Из каждых 5 тенге, потраченных казахстанцами в магазинах, 2 тенге ушли на продовольствие», — подсчитали-прослезились аналитики ресурса Finprom.kz.

Между строк можно прочесть следующую информацию: слишком много тратим мы на то, чтобы пропитаться. Эта статья расходов не дает нам не только разбогатеть, но и почувствовать социальную уверенность. Чем больше средств уходит на питание, тем медленнее, а иногда и исторически несправедливо долго формируется в стране средний класс.

В общем, Казахстан еще только на пути к зарождению среднего класса – пока и зародыша нет. И причина, конечно, не одна, здесь все взаимосвязано: недиверсифированная экономика, большие коррупционные риски, высокая инфляция, низкие реальные доходы населения.

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Но если посмотреть с высоты нур-султановских высоких кабинетов, то «никогда вы еще не тратили столь много в розничных точках продаж, как сейчас»: в целом за «коронавирусный» 2020 год жители РК купили в розничных точках продаж товаров на фантастическую сумму — 11,6 трлн. тенге. Нонсенс, но и на 2,6% больше в стоимостном выражении по сравнению с 2019 годом.

Ну а другая реальность – то, что в реальном выражении отмечен спад объёмов ритейла на 4,1%, это уже не так важно. Ну и неважно, что в региональном разрезе реальный рост продаж отмечен лишь в 6 из 17 регионов. И давайте, не будем драматизировать, что спад пришелся на основные центры богатств страны – Алматы и Нур-Султан.

Впрочем, по сравнению с 3 кварталом прошлого года произошли позитивные изменения: в 2020 году первый и второй квартал более половины расходов казахстанцев составляли траты на еду – продукты питания и безалкогольные напитки. И по итогам за третий квартал 2020 года, конечно, составили на 7,7% больше (179,5 тыс. тенге), чем в предыдущем квартале, и на 7,3% больше по сравнению с третьим кварталом 2019 года, но это, скорее, эффект инфляции.

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Соотношение расходов и доходов в третьем квартале 2020 года составило 95%, что не сильно отличается от прошлогоднего показателя (95,1%). А среди регионов РК расходы на душу населения в третьем квартале 2020 года варьируются от 112,3 тыс. тенге в Туркестанской области до 255,1 тыс. тенге в городе Алматы (разница в 2,3 раза).

Кроме Алматы среди регионов с наибольшими расходами на душу населения отмечены Карагандинская (233,8 тыс. тенге) и Восточно-Казахстанская (208,1 тыс. тенге) области.

Наименьшие денежные расходы в среднем на душу населения в третьем квартале 2020 года, помимо Туркестанской области, зафиксированы в Шымкенте (135,5 тыс. тенге) и Жамбылской области (137,5 тыс. тенге).

«В структуре денежных расходов преобладают потребительские траты, которые в третьем квартале 2020 года составили 92,8% от всего объёма расходов — их доля не изменилась по сравнению с третьим кварталом 2019-го. Удельный вес расходов на погашение кредитов и долгов за год вырос с 4,2% до 5%», — отметили аналитики Finprom.kz

Потребительские расходы в среднем на душу населения в третьем квартале 2020 года составили 166,6 тыс. тенге – на 7,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Более половины потребительских расходов приходится на продовольственные товары, доля которых за год выросла с 53,8% до 58,5%. Это уже 97,4 тыс. тенге на душу населения в квартал. Из них 91,4 тыс. тенге (+18,3% за год) приходится на продукты питания и безалкогольные напитки, чья доля от потребительских расходов увеличилась за год с 49,7% до 54,8%.

Расходы на продукты питания и безалкогольные напитки второй квартал подряд занимают более половины от всех расходов населения, составив в третьем квартале 2020 года 50,9% (во втором квартале 2020-го — 53,2%). До этого за всё время расходы на продукты питания и безалкогольные напитки занимали менее половины объёма расходов населения и не превышали 48,5%.

Самые большие траты в структуре расходов на продукты питания и безалкогольные напитки в среднем на душу населения в третьем квартале 2020 года пришлись на мясо и мясопродукты (32,7 тыс. тенге), хлебопродукты и крупяные изделия (13,1 тыс. тенге), молочные продукты (9,1 тыс. тенге). Самый заметный рост расходов был отмечен на фрукты: на 30,4%, до 8,6 тыс. тенге.

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Безусловно, одной из причин роста расходов на продукты питания является инфляция. И, судя по тенденциям, это будет продолжаться и дальше, но оказывать сдержанный эффект на качество жизни казахстанцев.

«После ускорения в ноябре и декабре 2020 года до 0,9% м/м, инфляция в первом месяце нового года ослабла до уровня октября прошлого года в 0,6% м/м. Ослабление роста цен в январе прослеживалось во всех компонентах потребительской корзины. В годовом выражении индекс цен уменьшился незначительно до 7,4%», — отметили аналитики инвестиционного банка Halyk Finance.

Они составили компромиссное мнение внутри своей компании, что замедлению роста цен способствовала стабильная ситуация на валютном рынке – курс тенге в январе практически не изменился к основным валютам.

«Положительное влияние оказало снижение темпов увеличения стоимости услуг благодаря отсутствию традиционного для начала года повышения тарифов на коммунальные услуги и стоимости автомобильного топлива. Внешний фон также благоприятствовал стабилизации цен: после ускорения инфляции в России, госорганы данной страны быстро задействовали административные рычаги воздействия, что стабилизировало инфляционные ожидания и ослабило давление со стороны цен на импортируемые Казахстаном товары», — отметили аналитики.

По их признанию, ослабление роста цен в январе в целом соответствует их ожиданиям. В первом квартале уровень цен, по их оценке, будет находиться выше отметки в 7%, однако уже с апреля ожидают поступательного снижения до уровня ниже 7%. Но на конец этого года они прогнозируют инфляцию на уровне 6,5%.

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