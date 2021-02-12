Актобе. 12 февраля. КазТАГ – Более 100 водителей пассажирских автобусов бастуют в Актобе из-за низких зарплат, сообщает портал «Мой город».

«Зарплата у нас очень низкая, даже смешно сказать. Пару недель назад нам ежедневный план подняли до Т70 тыс., выполнить его невозможно. Я не могу рассчитаться за жилье, плачу кредит по 55 тыс., очень трудно. Кондукторы не числятся в штате, но мы вынуждены их нанимать, платить им с выручки, потому что сами не можем работать с валидаторами, принимать деньги, мы за рулем», — рассказала работник ТОО «ПАТП» Мунзыз Тлегенова в пятницу.

Она отметила, что из 16 часов рабочего дня нам засчитывают только 10, из них два часа убирают на обед.

«В месяц водители получают Т30-35 тыс. И то если выходят на маршрут, и автобус не ломался. Запчасти покупаем сами. За год на предприятии сменилось пять руководителей, а что толку! Все маршруты встали сегодня. Нас более 100 человек, работать невозможно, мы неоднократно обращались к руководству, но проблемы не решаются», — возмущаются бастующие.

Водители объявили забастовку в 5.00. Через некоторое время на место приехали руководитель управления по инспекции труда Саламат Аманбаев, аким города Асхат Шахаров, работники горотдела ЖКХ и пассажирского автотранспорта.

«Все вопросы разом не решить. Но я могу обещать: сегодняшний рабочий день я проведу на вашем предприятии и вечером дам ответ. Сегодня 90 автобусов не выехали, полгорода стоит. Народ в этом не виноват. Я все понимаю. Поэтому, вы выезжаете на маршрут, кто хочет, может остаться со мной», — обратился к бастующим Шахаров.

Уточняется, что водители выехали на маршруты.