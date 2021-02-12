МОНополизация: почему казахстанских школьников лишили права выбора 12.02.2021 15:30 Евгения САЗОНОВА Общество 184 0 Общественный деятель Нуркен Халыкберген о запрете на получение среднего образования в зарубежных онлайн-школах Похожие материалы: AsiaCredit Bank лишили лицензии Токаев подписал закон, отменяющий необходимость для водителей возить с собой права Цой пояснил почему российская вакцина не зарегистрирована в Казахстане Полиция назвала основные причины смертности на казахстанских дорогах Массовый выпуск казахстанских экспресс-тестов на КВИ можно наладить за две недели