Подаренную квартиру отобрали у чемпиона Азии в СКО

Петропавловск. 12 февраля. КазТАГ — Подаренную квартиру отобрали у чемпиона Азии в Северо-Казахстанской области, передает КазТАГ.

«В 2016 году была договоренность между Александром Авдеевым (директором строительной компании «Казградстрой-НС» — КазТАГ) и Айдаром Казовым (чемпионом Азии по тяжелой атлетике 2015 года в весе до 77 кг). Авдеев проявил инициативу, чтобы подарить квартиру, но это их личные отношения. Спортсмену было предоставлено жилье, Авдеев даже сам лично выдал ключи от квартиры. Но в дальнейшем в связи с экономической ситуацией Авдеев изменил свое решение и перепродал эту квартиру. Но к данному решению акимат города не имеет никакого отношения. Из бюджета средства для приобретения жилья не выделялись и не были предусмотрены», — рассказал заместитель акима Петропавловска Аскар Хабибулин в пятницу.

Накануне стало известно, что Айдар Казов лишился квартиры, ключи от которой ему в 2016 году вручили якобы от имени акимата Северо-Казахстанской области. Сам спортсмен рассказал журналистам, что в 2016 году тогдашний аким СКО Ерик Султанов «поручил Авдееву дать мне двухкомнатную квартиру в ЖК «Мечта» (который построила компания Авдеева — КазТАГ)».

«Он помог нам с ремонтом примерно на Т500 тыс., так как квартира была в черновом варианте. Пока мы там жили, все время спрашивали, когда приватизируем, так как у нас была на руках только справка – просто бумажка, где указано, что квартира по такому-то адресу подарена Казову Айдару за такие-то заслуги. Прожили мы в этой квартире два года, и все это время Авдеев говорил, что она заложена в банке и ее нужно выкупить. Мол, не переживайте, выкупим и оформим. Но так ничего и не оформлялось. В 2018 году я был на сборах, в квартире временно проживала сестра, которой Авдеев предложил переехать в дом напротив ЖК «Кызылжар». Сказал, что там такая же квартира, но которую можно будет сразу оформить на меня. Мы поверили, переехали и дальше тоже были обещания выкупить у банка и оформить», — сообщил Казов.

По его словам, спустя чуть меньше года, когда спортсмен был на сборах, а в квартире находилась его сестра, в квартиру пришли люди с бумагой о том, что эта квартира продана.

«Сказали: даем вам 10 дней на выселение. Нам ничего не оставалось делать, как освободить жилье. После этого мы ходили к Авдееву, но не нашли его – к этому моменту у него начались финансовые проблемы. Мы обратились в акимат, который нам выделил однокомнатную квартиру в старом доме – арендное жилье без права на приватизацию. И сейчас они ссылаются на то, что я не могу приватизировать ее, так как не имею нужных спортивных званий, а именно не являюсь призером олимпиады. В той квартире никто не живет, там не было газа и света на тот момент, были долги. В договоре написано, что там должен жить только я с семьей», – проинформировал тяжелоатлет.

Вот как эту ситуацию описывает замакима города Аскар Хабибулин.

«В 2019 году поступило ходатайство от управления спорта по вопросу предоставления служебного жилья Айдару Казову. Данный вопрос был рассмотрен на жилищной комиссии, и Айдару Казову было предоставлено служебное жилье — однокомнатная квартира без права приватизации. Договор аренды без права приватизации был заключен в ноябре 2019 года. На момент предоставления служебной квартиры, это ноябрь 2019 года, имелась задолженность за коммунальные услуги, так как в конце года по этой специфике деньги в бюджете закончились. Но в феврале 2020 года они были полностью погашены городским акиматом (Т66 тыс). Казов обращался в городской акимат с заявлением о приватизации этого жилья, но, согласно Закону РК, приватизировать квартиру могут чемпионы или призеры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдолимпийских игр. Айдар Казов не входит в эту категорию. Поэтому ему предоставлена служебная квартира без право выкупа», — пояснил Хабибулин.

По его словам, сегодня задолженность по этой квартире за коммунальные услуги с февраля 2020 года составляет Т61 тыс., имеется также долг за арендную плату в размере Т13 тыс.

«То есть, с момента заселения Казов не оплачивал коммунальные услуги и арендную плату. Он обращался, чтобы мы у него эту квартиру забрали. Если поступит письменное заявление, то мы его рассмотрим, если не поступит – выставим уведомление о погашении задолженности в бюджет города», — заключил заместитель акима.

Редакции МИА «КазТАГ» удалось получить комментарий по этому поводу руководителя ТОО «Казградстрой-НС» Александра Авдеева.

«Эта квартира в числе прочих была поставлена под залог в счет обеспечения договора подряда с акиматом Петропавловска. В связи с расторжением этого договора по инициативе акимата обеспечение договора остается в акимате. То есть акимат забирает деньги – стоимость обеспечения договора – у банка. А банк, соответственно, продает с молотка эти квартиры. Так была продана квартира Казова», — рассказал он.