Нур-Султан. 12 февраля. КазТАГ – Циклон из районов Москвы продолжит влиять в ближайшие дни на погоду в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Циклон из районов Москвы продолжает смещаться на западные и северные регионы республики. С его приходом ожидаются осадки в виде дождя и снега, повышение температуры воздуха, а также усиление ветра с низовой метелью», — говорится в распространенном в пятницу прогнозе погоды на 13-15 февраля.

Остальная часть территории Казахстана будет находиться в поле повышенного давления, в связи с чем ожидается, преимущественно, погода без осадков.

«Местами по республике ожидаются туман, гололед», — добавили синоптики.