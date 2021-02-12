Деловая активность в Казахстане снижается второй месяц – Нацбанк

Алматы. 12 февраля. КазТАГ – Деловая активность в Казахстане снижается второй месяц подряд, заявляет Национальный банк.

«Деловая активность в Казахстане снижается второй месяц подряд. В январе 2021 года индекс составил 48,4, в декабре 2020 года – 49», — говорится в сообщении Нацбанка, распространенном в пятницу.

Согласно информации, снижение индекса в большей степени обусловлено уменьшением показателя в промышленности, который перешел в зону снижения, составив 49,4 по сравнению с 50,3 в декабре. В секторе услуг индекс снизился до 47,4 по сравнению с 48 в декабре. Деловая активность в строительстве вернулась в зону роста, составив 51,1 по сравнению с 49,5 в декабре.

Компании реального сектора в январе оценили текущие условия ведения бизнеса негативно и связали их с негативной оценкой спроса и налоговой нагрузки.

Ожидания компаний на следующие шесть месяцев более оптимистичны, отмечается в информации.