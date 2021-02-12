Дело о массовых беспорядках из-за педофила в Сатпаеве передано в суд

Караганда. 12 февраля. КазТАГ – Дело о массовых беспорядках из-за педофила в Сатпаеве поступило в суд, передает КазТАГ.

«4 февраля постановлением судебной коллеги по уголовным делам Карагандинского областного суда уголовное дело по массовым беспорядкам в ночь на 24 июля 2020 года в городе Сатпаев передано для рассмотрения в Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних в городе Караганда», — сообщили в прокуратуре Карагандинской области в пятницу.

По делу проходят 57 фигурантов, из них 44 лица содержатся под стражей, пятеро – под домашним арестом, трое – под присмотром родителей, двое – под подпиской о невыезде. Еще трое, по данным надзорного органа, находились в розыске, но один был задержан и сейчас проводятся следственные действия, а отношении еще двоих проводятся разыскные мероприятия.

Напомним, 24 июля 2020 года жители Сатпаева пытались устроить самосуд над мужчиной, который незаконно удерживал в своей квартире пропавшую пятилетнюю девочку. Позже стало известно, что найденная в квартире мужчины в Сатпаеве пятилетняя девочка находится в больнице. Как сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, похитивший пятилетнюю девочку обвиняется в ее изнасиловании.

Позднее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по поводу беспорядков в Сатпаеве. Затем выяснилось, что дело об изнасиловании ребенка глава государства взял на личный контроль.

27 июля сообщалось, что подозреваемый в изнасиловании пятилетней девочки арестован на два месяца. В октябре предполагаемый педофил был найден повешенным в СИЗО в Караганде. По результатам служебного расследования КУИС, за ненадлежащее осуществление контроля был привлечен к дисциплинарной ответственности ряд сотрудников, в том числе руководящий состав учреждения и ДУИС.