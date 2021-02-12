Назначения новых послов провел Токаев, два дипломата освобождены от должностей

Новости 135 0

Нур-Султан. 12 февраля. КазТАГ – Назначения новых послов провел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, два дипломата освобождены от должностей, сообщает пресс-служба Акорды.

Так, указами главы государства в пятницу назначены:

Иманбаев Болат Бариевич Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Армения, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Малайзии, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Бруней-Даруссаламе по совместительству;

Нуртаев Сергей Нуртаевич Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Швеция, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Итальянской Республике, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Мальта, Республике Сан-Марино по совместительству;

Нусупов Болат Турарович Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Федеративной Республике Бразилия.

Также указами президента освобождены:

Уразаев Тимур Бибиталиевич от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Армения;

В Мьянме военные напомнили кто главный В Мьянме военные напомнили кто главный
4848

Саржанов Кайрат Асаниязович от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Федеративной Республике Бразилия, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Аргентинской Республике, Республике Чили по совместительству.

 

Похожие материалы:

  1. Ввести понятие «ветеран дипслужбы» и ежемесячные выплаты для экс-послов могут в Казахстане
  2. Токаев провел назначения в агентстве по финмониторингу
  3. Туймебаев после избрания ректором КазНУ покинул пост замглавы АНК
  4. Экс-заместитель Назарбаева по АНК стал ректором КазНУ имени аль-Фараби в Алматы
  5. Токаев подписал указ об увольнении солдат срочной службы в запас и очередном призыве