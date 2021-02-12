Назначения новых послов провел Токаев, два дипломата освобождены от должностей

Нур-Султан. 12 февраля. КазТАГ – Назначения новых послов провел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, два дипломата освобождены от должностей, сообщает пресс-служба Акорды.

Так, указами главы государства в пятницу назначены:

Иманбаев Болат Бариевич Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Армения, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Малайзии, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Бруней-Даруссаламе по совместительству;

Нуртаев Сергей Нуртаевич Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Швеция, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Итальянской Республике, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Мальта, Республике Сан-Марино по совместительству;

Нусупов Болат Турарович Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Федеративной Республике Бразилия.

Также указами президента освобождены:

Уразаев Тимур Бибиталиевич от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Армения;

Саржанов Кайрат Асаниязович от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Федеративной Республике Бразилия, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Аргентинской Республике, Республике Чили по совместительству.