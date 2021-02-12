Инвесторы рвутся в США

Несмотря на непоследовательность и отсутствие стратегического подхода, программа «Народное IPO» все-таки должна состояться в Казахстане

Аналитик Wall Street Invest Partners Данияр Джумекенов уверен, что наша страна должна попытаться снова вернуться к программе «Народное IPO» — как прологу будущего фондового рынка. Если, конечно, мы не хотим, чтобы весь инвесторский интерес окончательно переместился на запад и в США.

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– В Казахстане решили реанимировать программу «Народное IPO». Много лет назад этот вопрос был животрепещущим и актуальным, чего не скажешь о сегодняшнем моменте. К тому же, как показала практика, доходность тех компаний, которые успели разместиться, не такая уж и привлекательная. А потому идея о реанимации не кажется столь блестящей, как раньше.

– Стоит понимать, что «Народное IPO» в первую очередь необходимо для развития финансового рынка страны. Мы ведь понимаем, что далеко не все предприятия, которые принадлежат государству, являются прибыльными или способны выжить без господдержки. Многие эффективные компании уже успели выпустить акции и доступны инвесторам. Не будем забывать, что некоторые фирмы и вовсе изымают акции из обращения, вновь становясь частными, так что не стоит исключать и такой финал. Таким образом, в краткосрочной перспективе инвесторы могут и не получить каких-то сверх прибылей, но важен долгосрочный эффект.

Дело в том, что сейчас казахстанские предприниматели лишены возможности привлекать финансирование на развитие компании на приемлемых условиях. Банальнейший пример, но давайте посмотрим на США, где фирмы активно привлекают средства венчуров, проводят IPO, выпускают облигации и многое другое. Разумеется, вся эта инфраструктура появилась не сразу, а создавалась годами.

Какие варианты в Казахстане есть сейчас ­– дорогие банковские кредиты под залог, которые с высокой вероятностью могут и не одобрить? Льготные программы по развитию малого бизнеса? Этого явно недостаточно для развития ненефтегазового сектора.

– Так почему же частный сектор до сих пор не пришёл за фондированием на биржу?

– Да, предприниматели не решаются активно пользоваться финансовыми инструментами, так как спрос на них почти полностью отсутствует. Главными игроками на развитых рынках являются пенсионные фонды и страховые компании, которые размещают деньги на долгий срок.

ЕНПФ у нас используется как карман для финансирования государственных инициатив, в то время как его менеджеры из-за отсутствия конкуренции не заинтересованы показывать адекватную доходность.

Страховщики только недавно стали экспериментировать с КСЖ и инвестиционными доходами.

Хорошим подспорьем для развития рынка могла бы стать возможность по снятию излишков с пенсионных счетов, хотя, скорее всего, большая часть людей и потратит их на ипотеку, поскольку в Казахстане не привита инвестиционная культура.

Однако, в отсутствии развития институционального инвестирования (а для этого нужна воля правительства) рассчитывать на успешную приватизацию или «Народное IPO» нет смысла.

Думаю, именно комбинация двух факторов: небольшое число эффективных госкомпаний, которыми не хочет делиться правительство, и отсутствие устойчивого спроса на акции квазигосударственного сектора, является главной причиной того, что процесс приватизации проходит у нас настолько медленно.

– Но так же медленно, выходит, растёт и класс инвесторов?

– Тем не менее, он растёт! В 2020 году число инвесторов увеличилось на 10-15%. Но, конечно, эти цифры могли бы быть значительно выше. Часто в пример приводят Россию, где число частных инвесторов стабильно растет.

Добиться этого удалось не только благодаря более широкой линейке продуктов, но и за счет большого количества приложений, которые позволяют открывать счет и получать налоговые льготы онлайн. Кроме того, россияне вынуждены искать замену банковскому депозиту, чья средняя доходность снизилась до 4,25%, так как ЦБ РФ с 2019 года снижал ключевую ставку для стимулирования экономики.

В Казахстане такой острой потребности нет, из-за чего мы и не наблюдаем повального спроса на брокерское обслуживание.

– И давайте отметим еще одну особенность: те, кто начал понимать смысл инвестиций, чаще смотрят за океан, чем на собственный фондовый рынок. Так ведь?

– Действительно, наиболее привлекательным фондовым рынком является американский: огромное количество интересных компаний во всех мыслимых отраслях и, что не менее важно, серьезные гарантии для инвесторов, которые могут быть уверены в том, что риски потерять деньги из-за мошеннических действий стремятся к нулю.

Но так было не всегда. В книге «Воспоминание биржевого спекулянта», где рассказывается история одного из самых известных инвесторов начала XX века, можно найти описание заведений, играющих против своих клиентов. Рост финансовой грамотности и развитие индустрии привели к постепенному закрытию таких контор в США.

Думаю, если казахстанские брокерские компании получат возможность, а сегодня это под прямым запретом, рассказывать о своих продуктах широкой публике и попутно объяснять населению, как действительно устроена рыночная инфраструктура, то количество мошенников пойдет на убыль и у нас.

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