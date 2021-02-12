Байконыр. 12 февраля. КазТАГ – Двое сельчан демонтировали объекты электроснабжения космодрома «Байконур» с целью их хищения, сообщает прокуратура комплекса.

«В дневное время 3 января текущего года, двое жителей поселка Аксуат Казалинского района Кызылординской области Республики Казахстан с целью хищения металла прибыли на территории космодрома «Байконур», где с помощью газорезательного оборудования стали производить демонтаж металлоконструкций с опор линии электропередач и его погрузку в используемый ими автомобиль. В ходе осуществления указанных незаконных действий, злоумышленники были застигнуты сотрудниками полиции, которые пресекли хищение», — говорится в сообщении.

В отношении казахстанцев было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 158 (покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК РФ.

«По ходатайству следствия в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания УМВД России на комплексе «Байконур». Принимая во внимание, что причастные к вышеуказанному преступлению лица являются гражданами Республики Казахстан, данное уголовное дело прокуратурой комплекса передано казахстанским правоохранительным органам для осуществления дальнейшего уголовного преследования. Уголовным законодательством Республики Казахстан максимальное наказание за совершенную группой лиц по предварительному сговору кражу предусмотрено в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества», — добавили российском в надзорном органе.