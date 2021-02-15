Фьючерсы на сырую нефть укрепляются на фоне дефицита предложения

Алматы. 15 февраля. КазТАГ — Фьючерсы на сырую нефть укрепляются на фоне надежд на восстановление спроса и дефицита предложения, сообщает S&P Global Platt.

«Фьючерсы на сырую нефть укрепились во время утренних торгов в Азии 15 февраля, поскольку ослабление пандемии коронавируса и ожидание предстоящего пакета мер стимулирования экономики США улучшили перспективы спроса. Росту цен также способствует ограничение предложения из-за сокращения добычи странами ОПЕК +, а также проблемы с добычей нефти в США», — говорится в сообщении.

По информации издания, в 10:52 по сингапурскому времени (0252 по Гринвичу) апрельский контракт ICE Brent вырос на $1,26 за баррель (2,01%) до $63,68 за баррель, а мартовский контракт на легкую малосернистую нефть на NYMEX вырос на $1,26 за баррель (2,11%) до $60,73 за баррель.

При этом отмечается, что прогресс, достигнутый в борьбе с пандемией коронавируса во всем мире, способствовал появлению хороших перспектив восстановления экономики на финансовых рынках в целом и на рынках нефти.

«Все больше стран и регионов ослабляют карантинные меры, проводят вакцинацию, что помогает сдерживать распространение коронавируса. Заметное сокращение числа новых случаев заражения улучшает перспективы восстановления экономики и нормализации деловой активности. Лушчий контроль ситуации с пандемией, наряду с ожидаемым пакетом мер бюджетного стимулирования Демократической партии США, укрепила надежды на рефляцию и привела к росту цен на акции, сырую нефть и промышленные металлы», — заявила стратег DailyFX Маргарет Ян.

Как отмечает издание, ожидаемый пакет мер стимулирования экономики США составит $1.9 трлн, и в процессе его утверждения достигнут значительный прогресс. Это дало участникам рынка надежду на плавное и быстрое восстановление американской экономики.

Кроме того, ограниченное предложение также оказывает положительное влияние на рынок. Альянс ОПЕК + сохраняет ограничения добычи в течение месяца, при этом Саудовская Аравия до марта сократила добычу еще на 1 млн баррелей в сутки. По мнению аналитиков, это позволит устранить избыток нефти на рынке.

Также не оправдался риск увеличения добычи сланцевыми нефтяными компаниями США из-за плохих погодных условий в регионе, затрудняющих добычу и ограничивающих предложение на мировых рынках.