Сход снежных лавин прогнозируют в ВКО с 15 по 21 февраля

Усть-Каменогорск. 15 февраля. КазТАГ – Сход снежных лавин прогнозируют в Восточно-Казахстанской области с 15 по 21 февраля, сообщает altaynews.

«В связи с переменчивыми погодными условиями и усилением ветра в горных районах Восточно-Казахстанской области с 15 по 21 февраля 2021 года возможен сход снежных лавин», — отметили в ВК филиала ГУ «Казселезащита» в понедельник.

Как уточняется, ветровые надувы, большое количество выпавшего снега, повышение температурного фона – все это создает условия для самопроизвольного схода лавин.

«Сильные порывы ветра способны переносить огромные потоки снега, из-за чего рост снежного покрова с подветренной стороны может вырасти в несколько раз», — рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО.

О лавинной опасности можно узнать в мобильном приложении «Дармен».