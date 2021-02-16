Нур-Султан. 16 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. $157 млн инвестиций в год будет инвестировано в КТК, по плану, заявил генеральный директор АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум» (КТК) Николай Горбань.

«$600 млн — это общая сумма инвестиций обоих государств: Казахстана и России. В России протяженность (трубопровода — КазТАГ) намного больше, там тоже большие проекты. Так называемое «узкое место» — в Астраханской области, с которого мы не сможем обеспечить прием именно такого количества нефти. Поэтому $157 млн (инвестиций в год – КазТАГ) — это по плану, к реализации которого мы приступили в 2020 году», — сказал Горбань на брифинге на тему «Реализация стратегических задач в системе организации экспортных поставок нефти из РК» во вторник.

По его словам, на сегодня проектирование завершено, экспертизы все пройдены, контракты на поставки высокотехнологичного оборудования все заключены.

«Первая поставка начинается уже в апреле. Сейчас идет уже мобилизация основной подрядной организации на Тенгизе и на Атырау», — сказал гендиректор КТК.

Пандемия, по его данным, не повлияла на финансовые и инвестиционные планы КТК.

«Мы как планировали, так и будем инвестировать в развитие своей трубопроводной системы — объем выручки позволяет консорциуму. В прошлом году мы погасили все первоначальные займы акционеров на первоначальное строительство нашей трубопроводной системы и на этот год подтвердили, по объему выручки, что мы сможем по плану, без всяких изменений, проект устранения узких мест (реализовать – КазТАГ)», — сказал Горбань.