Запретить въезд в урочище Бозжыра до придания ему официального статуса предлагают в Актау

Актау. 16 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Запретить въезд в урочище Бозжира до придания ему официального статуса предложили на общественных слушаниях в маслихате Актау.

«Туристические маршруты, места стоянки и тому подобное закрыть на 100% до окончательного присвоения Бозжире какого-либо статуса. Сейчас статуса у него как такового нет. Это просто заказник, куда можно приехать пострелять, что делают некоторые богатые нефтяники, сам лично видел, это было на Бозжира. Первое – закрыть Бозжира. Второе – разбираться с отелем. (…) У нас проблема не только с Бозжирой. А Бозжира – это вообще плевок в лицо всем мастер-планам по развитию туризма. Там взяли с 2011 года. Надо блокпост поставить, а потом уже решать, что делать дальше. Это очень опасно, это очень глупо делать там отель, если люди не хотят испортить себе репутацию во всем мире», — сказал участник общественных слушаний Влад Ротмистров во вторник.

При этом он предложил создать правила посещения полуострова Мангышлак.

«Но, самое главное, по-моему, надо создать правила посещения полуострова Мангышлак. Лет семь назад некое российское туристическое агентство приехало сюда со своими джиперами и на соляном озере, на Тузбаире, перевернули и сожгли автомобиль. Вот так просто куролесили — им так захотелось. И этот потом уродец лежал там, пока я не вынес мозг и его не вывезли на свалку. Следы остались до сих пор», — рассказал он.

По мнению эколога Константина Плахова, строительство в Бозжира негативно скажется на флоре и фауны урочища.

«Мы против дороги вниз, потому что нужно понимать, что Устюрт и Мангышлак сильно отличаются от любой точки Казахстана и мира. Максимально близка к ним только тундра. Поэтому несколько раз проехали – уничтожили все. Я могу показать остатки месторождений 70-х годов, где до сих пор все осталось как и было, ничего не заросло, ничего не восстановилось. И я не думаю, что это хороший вариант уничтожить еще и Бозжира. Кроме того, центр сосредоточения крупных животных – это родники, это водопои. Один водопой практически выведен из строя. Джейраны, уриалы мало его посещают. И не надо думать, что хватит других водопоев», — сказал Плахов.

В свою очередь, участница общественных слушаний Алия Ахмалишева предложила создать рабочую группу по Бозжире.

«Срочно создать Рабочую группу по вопросу Бозжыры! Дееспособную! Не формальную. Потому что этот кейс по Бозжыре потом можно будет в общих чертах применять к другим объектам. Но у каждого объекта есть свои особенности, поэтому их надо будет учитывать!» — предложила она.