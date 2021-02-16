Нур-Султан. 16 февраля. КазТАГ – Лишь на юге и востоке Казахстана во вторник ожидается погода без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных систем ожидаются осадки, на юге и востоке РК погода без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере Республики с низовой метелью», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура днем -2-4, ночью -7-9.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +9+11, ночью 0.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +18+20, ночью -4-6.

В Восточно-Казахстанской области без осадков, местами туман, ветер 15-23 метров в секунду. Днем -8-13, ночью -16-21.

В Актюбинской области днем небольшой снег, ночью осадки, туман. Днем -8-13, ночью -9-14.

В Атырауской области днем дождь и снег, ночью небольшой снег, туман, гололед. Днем 0-5, ночью -5-10.

В Жамбылской области без осадков, туман. Днем +12+17, ночью 0+5.

В Северо-Казахстанской области снег, туман. Днем -9-14, ночью -15-20.

В Туркестанской области без осадков, туман. Днем +15+20, ночью +2+7.

В Кызылординской области без осадков, туман. Днем +8+13, ночью 0-5.

В Западно-Казахстанской области без осадков, туман. Днем -13-18, ночью -21-26.

В Костанайской области небольшой снег, низовая метель, гололед, туман. Днем -10-15, ночью -14-19.

В Карагандинской области дождь и снег, низовая метель, гололед, туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем 0-5 (на юге 0+5), ночью -3-8 (на юге -11-16).

В Алматинской области без осадков, туман, ветер 15-23 метров в секунду. Днем +7+12, ночью -2+3.

В Мангистауской области дождь, туман, гололед. Днем +4+9, ночью -3+2.

В Павлодарской области снег с дождем, туман, гололед, низовая метель, ветер 15-23 метров в секунду. Днем -2+3, ночью -2-7.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидается ослабление ледовых явлений, возможны подъемы уровней воды», — предупредили синоптики.