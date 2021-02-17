Легпром просит о возмещении затрат, свободы от пошлин и ставки НДС в 3% – мажилис

Нур-Султан. 17 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Легкая промышленность просит правительство о возмещении части затрат предприятий отрасли на маркетинг и аренду, квотах в торговых сетях и госзакупкам, освобождении и от таможенных пошлин сырья и комплектующих и ставки НДС в 3%, заявила депутат мажилиса РК от фракции партии «Ак жол» Дания Еспаева.

«Просим возмещать часть затрат на маркетинг и арендную плату, обеспечить присутствие на полках торговых сетей не менее 50% товаров легкой промышленности отечественного производства с доведением последующим до 30%, в рамках госзакупок установить минимальную долю товаров казахстанского происхождения, при наличии производства этих товаров в Казахстане, освободить от таможенных пошлин сырье и комплектующие, которые не производятся в Казахстане и установить пониженную ставку НДС в 3% для предприятий легкой промышленности», — сказала Еспаева на заседании мажилиса в среду.

По ее словам, в Казахстане отечественные товары слабо представлены во всех торговых сетях торговых центров класса А из-за единовременных взносов за три месяца. Вперед, что увеличивает конечную стоимость изделия на 30%-50%. В итоге, товары не могут конкурировать с товарами из соседних стран.

Только при наличии долгосрочных регулярных закупок отечественных товаров для государства и квазигоссектора, производители смогут сохранить производство и модернизировать его, отметила депутат.

Партия «Ак жол» неоднократно заявляла о необходимости применения дифференцированной ставки НДС для приоритетных секторов, к которым относится легкая промышленность и предлагала понизить таможенную пошлину на сырье, материалы, оборудование для товаропроизводителей. Себестоимость в этой продукции сырья, в основном, импортного, составляет 60%, напомнила она.

За последние пять лет более 40% предприятий легкой промышленности РК, по ее данным, прекратили работу, численность работающих сократилась с 25 тыс. до 13 тыс., тогда как в советское время в Казахстане занятость в этой отрасли доходила до 203 тыс.

Очевидно, что такая ситуация, кроме разрыва экономических связей бывшего Союза и отсутствия сырьевой базы, сложилась по причине отсутствия госстратегии развития отрасли, оценила Еспаева.