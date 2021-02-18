Неужели доллар улетит на уровень 380 тенге?

Один из наших экспертов предсказывает феноменальное укрепление курса национальной валюты

«Одни лишь решения Нацбанка не помогут преодолеть кризисные явления в экономике, в том числе и падение доходов граждан, но его действия способны сгладить острые кризисные проявления», — уверен руководитель информационно-аналитического центра «ТелеТрейд» Сергей Лысаков.

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– Сергей, хотелось бы в начале года получить хоть какое-то представление о том, ожидать ли нам в 2021 году восстановление экономики. Будут ли «сюрпризы»?

– Состояние экономики в большей степени в этом году будет определяться внешними факторами: от темпов восстановления мировой экономики, эпидемиологической ситуацией, темпами вакцинации, а также накачки деньгами со стороны ведущих мировых центробанков. В целом прогнозы по восстановлению мировой экономики можно назвать умеренно позитивными, хотя и не такими радужными, как казалось еще в конце прошлого года.

Определенные опасения вызывает «перегретость» фондового рынка в США. В случае его резкого падения это неминуемо отразится на остальных экономиках мира. Однако, вероятность жесткой коррекции, как мы наблюдали в 2020 году, все же не велика. Я бы назвал такой сценарий маловероятным.

Некоторые опасения связаны с возможным укреплением американской валюты во второй половине 2021 года, что может крайне негативно сказаться на развивающихся экономиках, к которым относится и Казахстан.

Ну и, конечно, определенные риски несет возможное санкционное давление на Россию, которая является основным торговым партнером Казахстана.

– Какой будет денежно-кредитная политика в Казахстане? От чего она будет зависеть?

– Национальный банк Казахстана, разумеется, будет учитывать как внешние факторы, так и темпы состояние экономики Казахстана, в том числе и инфляцию.

С целью контроля над инфляцией возможно ожидать либо сохранение текущей денежно-кредитной политики Нацбанка с незначительным расширением коридора кредитных ставок, либо некоторое ее ужесточение, что более вероятно во второй половине 2021 года.

Безусловно, одни лишь решения Нацбанка не помогут преодолеть кризисные явления в экономике, в том числе и падение доходов граждан, но его действия способны сгладить острые кризисные проявления.

– Каких тенденций ждать в 2021 от ставок? Есть ли надежда на то, что депозиты станут более прибыльны? Вообще какие ставки в 2021 году вы ожидаете и от чего они будут зависеть? Какие факторы окажут влияние?

– Наиболее вероятным в текущем году представляется сценарий постепенного роста процентных ставок. На это влияют факторы растущего инфляционного давления на рынке продовольствия, услуг, недвижимости. Ожидания быстрого восстановления мировой экономики в 2021 году оказались завышенными, снижаются прогнозы по росту экономики еврозоны, напряженной остается ситуация на рынке труда в США. Кроме того, активная работа печатных станков ведущих мировых держав способствует росту товарных цен на мировом рынке.

С одной стороны, для экономики Казахстана, как крупного экспортера товаров, это положительный момент. Но не стоит забывать, что это означает и рост стоимости импортной продукции для казахстанцев. Прежде всего, это касается товаров длительного пользования, таких как телефоны, автомобили, а также лекарственные средства. Рост цен на некоторые базовые промышленные товары, импортируемые в страну, также будет оказывать определенное давление на инфляцию.

В этой связи можно ожидать как расширения коридора ставок Национального банка, так и возможного незначительного повышения базовой ставки Нацбанка во второй половине 2021 года. Соответственно, можно ожидать и роста депозитных ставок в тенге. Средняя ставка по депозитам, вероятно, превысит 10,5% годовых.

– Что может стать выгодной альтернативой депозитам в 2021 году? Какие финансовые инструменты вы бы посоветовали рассмотреть начинающим инвесторам? На что стоит обратить особенное внимание?

– Недвижимость по-прежнему остается в ряду приемлемых инвестиционных инструментов. Более привлекательными с инвестиционной точки зрения будут новостройки. Рынок аренды также будет расти, и использование недвижимости в качестве актива будет приносить хорошие доходы.

Валютные операции – еще один инструмент, но более сложный по сравнению с недвижимостью: нужно хорошо ориентироваться в финансовом рынке. В текущем году стоит ожидать сохранение тенденции на ослабление американского доллара и укрепление курса тенге. В то же время значительного падения курса американской валюты ожидать не стоит, но, при сохранении текущих тенденций, курс тенге вполне может уйти в диапазон 380-390 за доллар.

С учетом ожидаемого роста цен на сырьевые товары, прежде всего, металлы перспективным вложениями могут быть в акции добывающих компаний. В то же время вложение средств в драгоценные металлы, в частности, в золото, может не оправдать ожидания. В этой связи внимание стоит обратить на промышленные металлы: серебро, палладий, платину.

Если говорить о зарубежном рынке ценных бумаг, то сохраняются перспективы у крупных технологических гигантов, таких как Amazon, Apple, Samsung, производителей компонентов для микроэлектроники и процессоров, компаний-производителей медицинского канабиса. В целом ожидается рост ценных бумаг банковского сектора как в Казахстане, так и в таких странах как США, Турция, Китай. При этом в случае банковских институтов стоит отдавать предпочтение тем финансовым учреждениям, которые ориентированы на значительные инвестиции на финансовых рынках, а также предоставление услуг доступа на финансовые рынки.

Если же вы начинающий инвестор, то стоит помнить про диверсификацию своих вложений. Не стоит сбрасывать со счетов банковские вклады, по крайней мере, для обеспечения финансовой подушки безопасности.

В рисковые инструменты, к которым относятся акции и сырье, стоит вкладывать небольшую часть своих средств, до 20%. Я бы советовал обратить внимание на индексы акций. Также есть смысл инвестировать в государственные облигации и облигации квазигосударственных национальных компаний.

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