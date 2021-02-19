Алматы. 15 февраля. КазТАГ – Восемь участков автодорог республиканского и 40 участков областного значения закрыты в РК, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

«В Ситуационном центре МЧС развернут Республиканский оперативный штаб, в состав которого вошли представители АО НК «Казавтожол», ТОО «Казахавтодор» и сотрудник КАП МВД. Аналогичные штабы функционируют в ДЧС Акмолинской, СКО, Костанайской областей и Нур-Султан. В настоящее время в связи с ухудшением погодных условий (метель, снег, плохая видимость, гололед) закрыты восемь участков автодорог республиканского и 40 участков областного значения в пяти регионах: Нур-Султан, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях.». – говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, для эвакуации населения на закрытых участках дорог подготовлены

284 пункта обогрева, на которых размещено 227 человека из них 14 детей в СКО (132 из них семеро детей) и Костанайской (64 из них семеро детей) областях.

Всего в неотложных работах задействовано 611 человек и 321 ед. техники МЧС, МВД, дорожные службы и МИО.

«Территориальными подразделениями МЧС на автодорогах эвакуировано 77 человек из них шестеро детей, спасено 20 человек из них трое детей в Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской области», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, по данным РГП «Казгидромет», в 15 регионах объявлены штормовые предупреждения (г.Нур-Султан, Шымкент, Акмолинской, Атырауской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, ЗКО, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Кызылординской, Мангистауской, СКО и Туркестанской).