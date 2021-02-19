Пётр Своик: «Ашаршылык – не этнический, а классовый геноцид, и казахи были с обеих сторон» 19.02.2021 15:30 Лилия ИГЛИКОВА Политика 260 0 О политизации истории и выступлении Маулена Ашимбаева Похожие материалы: Этнический русский из Рудного депутатам госдумы: Я давал присягу казахскому народу Скончался бывший аким Карагандинской области Петр Нефедов «Токаев провел заседание Высшего cовета по реформам». «Попытка заменить кириллицу латиницей, однозначно вредная с позиций собственно казахского языка». «Казахстанскую экономику возродят нефть и мясо». «Работают казахи, но владеют всем другие» «Давление на президента Токаева растет». «Санкции или жизнь: сможет ли Европарламент наказать казахстанские элиты?». «Минобр выстрелил в ногу минздрава». «Владельцы «магазинов у дома» заявляют о сворачивании бизнеса» Европарламент жестко раскритиковал политситуацию в Казахстане и призвал ввести санкции