«Земельный кодекс – мина, которая может взорваться в 2021 году?». «Налог на карточные переводы угрожает ввергнуть страну в пучину «черного нала». «Ценность детской жизни в обществе стала падать». «Закон против насилия: кто стоит за расколом казахстанского общества?»

Сетевой Казахстан 23 февраля 2021г.

IA — CENTR . RU . «Земельный кодекс Казахстана – мина, которая может взорваться в 2021 году?» — За последний месяц уже несколько депутатов казпарламента заявили о проблемах в существующем в стране земельном законодательстве. На слуху и махинации с земельными участками в разных городах Казахстана, и подходящий в декабре 2021г. срок окончания моратория на передачу земель сельскохозяйственного назначения в частную собственность казахстанцам и на применение норм их аренды иностранцам. Анализ правоприменительной практики показывает, что конфликтных моментов в Земельном кодексе очень много. Однако комиссия по земельной реформе, работавшая в 2016 году, возможно, не особо вникала во все проблемы и ограничилась несколькими направлениями.

LITER . KZ . «Учителям трудно удержать внимание детей — Аймагамбетов о проблемах дистанционного обучения» — Переход казахстанских школ на дистанционное обучение больно ударил как по ученикам с их родителями, так и по всех системе образования в Казахстане. О трудностях, с которыми столкнулись сотни тысяч людей, в беседе с редакцией Liter.kz подробно рассказал Министр образования и науки РК Асхат АЙМАГАМБЕТОВ. По словам Аймагамбетова, в начале пандемии при переходе на дистанционное обучение вся система образования столкнулась с большими трудностями, которые нужно было решать буквально в считанные дни.

TIME . KZ . «И гаснет свет…» — В последнее время в Казахстане участились аварийные отключения электроэнергии. С чем это связано? Физический износ электросетей в стране уже достиг 60-85 процентов. При этом количество потребления электроэнергии растет ежегодно на 2-3 процента.

«Фискальный оскал» — Несколько дней назад президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ во время совещания с сотрудниками прокуратуры заступился за казахстанских предпринимателей, страдающих от незаконных проверок. Он отметил, что контролирующие органы зачастую по малейшим поводам разворачивают самые настоящие репрессии, что недопустимо. Тем временем карагандинские налоговики уже не первый год демонстрируют, как ловко они умеют душить бизнес.

«Политика в градостроительстве» — Мы продолжаем тему нового генерального плана застройки Алматы. Сегодняшний наш собеседник — председатель алматинского Союза архитекторов Сергей МАРТЕМЬЯНОВ.

QMONITOR . KZ . «От массовости к мастерству. Казахстанский спорт на пороге перемен» — Долгие годы Казахстан тратил на профессиональный спорт в десятки раз больше средств, нежели на развитие массового спорта. Но такая политика привела, по сути, к краху: кроме достижений штангистов (многие из них аннулированы после допинговых разоблачений) и представителей единоборств, нам на международном уровне и похвастать-то особо нечем, а количество занимающихся физкультурой и спортом резко сократилось. Своими мыслями о том, как можно изменить ситуацию, делится в прошлом футболист, а ныне руководитель Фонда поддержки индустрии туризма и спорта Асхат СЕЙСЕМБЕК.

EXPRESS — K . KZ . «Налог на карточные переводы угрожает ввергнуть страну в пучину «черного нала»» — Председатель правления Ассоциации налоговых консультантов Сакен КАРИН считает, что предлагаемые поправки угрожают банковской тайне — «Согласно действующему законодательству, получить доступ к информации по остаткам и движениям денег на банковских счетах (включая карточные счета) налоговики имеют право только в ходе налоговых проверок или если только держатель счета добровольно дал согласие на раскрытие информации по счетам», – написал он в Facebook.

FORBES . KZ . «Почему Нацбанк планирует выйти из госпрограмм льготного кредитования к 2023 году» — Пандемия COVID-19 в 2020 заставила практически все страны мира предоставить беспрецедентные стимулы экономике. В условиях приостановки деятельности целых секторов экономики вследствие карантинных мер налоговых стимулов оказалось недостаточно для помощи как домохозяйствам, так и фирмам. Как итог, контроль за денежным предложением и процентными ставками в экономике медленно и незаметно «перетек» от центральных банков (монетарных органов) к фискальным органам. И последние стали злоупотреблять полученным инструментом, создавая феномен, который в экономике получил название «финансовые репрессии». Такая практика сейчас прослеживается и в фискальной политике Казахстана.

VLAST . KZ . «Победившее насилие» — Казахстанские власти в последнее десятилетие предприняли целый ряд попыток изменить ситуацию с домашним насилием, ставшим серьезной угрозой для жизни женщин в стране. Эти попытки включали в себя в том числе декриминализацию преступлений и выписку виновникам предупреждений, что получило репутацию «неадекватных санкций». Государство выстраивает стратегию методом проб и ошибок из-за чего уровень насилия остается неизменно высоким, а агрессоры возвращаются домой. Кроме того, в стране есть дефицит статистических данных, что затрудняет понимание распространенности домашнего насилия. Vласть собрала все имеющиеся данные о ситуации с домашним насилием в Казахстане.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Некоторые мысли по следам трагедии в Жанатасе» — В стране опять траурные разговоры: при пожаре погибли пять маленьких детей, оставшихся без присмотра. Очень много разговоров и мнений на тему, что, мол, виновато государство: родители должны работать, чтобы прокормить семью. То же самое писали пару лет назад, когда была аналогичная драма в столице. Но я хотел бы высказать мнение о другой стороне вопроса… Нужно категорически отходить от модели, что дети — это средство зарабатывания денег. Ценность детской жизни в обществе стала падать: заметьте, что рост рождаемости совпадает с ростом числа преступлений против детей…

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Закон против насилия: кто стоит за расколом казахстанского общества?» — Теории заговора подобны штаммам короновируса – в каждой стране имеют свои особенности, мутируют, так сказать. В Казахстане несколько представителей конспирологического движения «осознанных» включены в рабочую группу и экспертное сообщество по разработке закона «О противодействии семейно-бытовому насилию» (ПСБН). Причем, один их этих экспертов ранее судим за изнасилование несовершеннолетней. Сообщество «осознанных» стало известным благодаря тому, что эти деятели раздули обычный законопроект до уровня настоящей информационной войны…

AZATTYQ . ORG . ««Заложники войны» Нур-Султана с Аблязовым, или Преследование активистов» — Более 250 активистов из разных регионов Казахстана подвергаются преследованиям в рамках уголовных дел об «организации деятельности» двух запрещенных властями движений — «Демократического выбора Казахстана» и «Көше партиясы» — и «участии» в них. Известный в стране правозащитник считает активистов «заложниками в войне» между властями и живущим за границей критиком Нур-Султана.

«Целлофановый пакет на обувь. Жители Алгабаса и их бесконечная борьба с грязью» — Жители микрорайона Алгабас на окраине Алматы жалуются, что зимой страдают от грязи на улицах, а летом — задыхаются от пыли. Прошло семь лет с момента присоединения села к городу, однако вопрос благоустройства до сих пор не решился.

EHONEWS . KZ . Болат НУРГАЛИЕВ — «Будучи польским сексотом и нацистским коллаборантом, Мустафа Шокай был противником независимости Казахстана» — К сведению казахских националистов, Мустафа ШОКАЙ (Чокай) был противником казахской национальной государственности как таковой и выступал за создание единого Туркестана как федерации в содружестве с Турцией. Поэтому представление его в качестве борца за национальную независимость является намеренной фальсификацией, как и попытка выдать за репрессированного, как это сделала недавно аким Кызылординской области госпожа Гульшара АБДЫКАЛИКОВА. Создание из этой фигуры идеолога Туркестанского легиона вермахта кумира уже новой национальной государственности более чем сомнительно и вызывает множество вопросов у общественности, которая не желает пересматривать исторические итоги Второй мировой войны.

«В Казахстане обозначился тупик накопительной пенсионной системы, навязанной МВФ» — На самом деле сейчас обозначился тупик накопительной пенсионной модели чилийского образца, которая была внедрена в 1996-м году тогдашним премьером Акежаном КАЖЕГЕЛЬДИНЫМ под диктовку Международного валютного фонда. Теперь пенсионные накопления граждан попросту обесцениваются и они все рискуют остаться с минимальными базовыми пенсиями в случае окончательного краха ЕНПФ и частных управляющих компаний. Частники также не могут гарантировать стабильного роста накоплений в ситуации отсутствия в Казахстане фондового рынка. Выходит, что всем гражданам нужно задумываться и обсуждать идею возрождения солидарной пенсионной системы, что уже сделали ряд латиноамериканских стран, которые уже прошли тот же путь, что и мы.

KURSIV . KZ . «Экс-банкир Ертаев выступил в суде с последним словом» — Бывший банкир Жомарт ЕРТАЕВ, обвиняемый в организации преступной группы и мошенничестве в особо крупном размере, выступил в суде с последним словом. Жомарт Ертаев попросил судью при вынесении приговора учесть смягчающие обстоятельства. Ранее прокурор запросил для Жомарта Ертаева девять лет лишения свободы. Для остальных обвиняемых — от семи до девяти лет колонии, а для Акана Султанова — освобождение (из-за истечения срока давности, — прим.). В ноябре 2020 года Жомарта Ертаева приговорили к 11 годам лишения свободы за хищение 144 млрд тенге и легализацию денег, добытых преступным путем.

CARAVAN . KZ . ««Это плевок в лицо обществу»: может ли карагандинский судья лишиться должности после скандального видео с тоя» — Отечественный юрист Жангельды СУЛЕЙМАНОВ рассказал, почему судья Естай ИСАБЕКОВ должен быть привлечен к ответственности за проведение тоя во время карантина и какое наказание ему может грозить.

TENGRINEWS . KZ . «Тысячу лошадей за невесту: как 100 лет назад на территории Казахстана запретили «калым»» — 100 лет назад с приходом советской власти на территории Казахстана официально был введен запрет на калым. Исторический бюллетень, подтверждающий этот факт, нам решил продемонстрировать главный эксперт Государственного архива Алматы Олег БЕЛОНОСОВ. Заинтересовавшись этим событием, корреспондент Tengrinews.kz решил подробнее узнать, почему калым отменили тогда, как наказывали нарушителей запрета, когда традиция снова открыто возродилась, и как сейчас выкупают невест.

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