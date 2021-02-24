Нур-Султан. 24 февраля. КазТАГ – Дальнейшее похолодание ожидается в ближайшие трое суток в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Арктический антициклон вызовет дальнейшее понижение температуры воздуха на большей части республики, за исключением западных регионов, где под влиянием Атлантического циклона ожидается постепенное повышение температуры воздуха, днем до положительных значений», — говорится в распространенном в среду прогнозе погоды на 25-27 февраля.

Местами по Казахстану пройдет снег, в начале периода на востоке и юго-востоке страны сильный снег, на западе и 27 февраля на юге республики ожидаются осадки (дождь, снег), гололед.

«Местами по стране ожидается туман, усиление ветра с метелью», — добавили синоптики.