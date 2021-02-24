Внук Кекильбаева узнал о проплаченной пропаганде строительства на Бозжыре

Актау. 24 февраля. КазТАГ – Внук известного казахстанского политического деятеля Абиша Кекилбаева – Абул Кекилбаев узнал о проплаченной пропаганде строительства гостиницы в урочище Бозжыра в Мангистауской области, передает корреспондент агентства.

«Мне стало известно от пула журналистов и блогеров о выделении солидного бюджета для пропаганды строительства гостиницы на Бозжыре. Вот и началась информационная война противников и «группы поддержки» инвесторов», — написал Абул Кекилбаев в среду на своей странице в соцсети.

Он предложил открыто публиковать имена всех журналистов и блогеров, пропагандирующих строительство, «чтобы народ знал своих героев».

Напомним, 16 февраля источник МИА КазТАГ, знакомый с ситуацией, сообщил, что акимат выступает за проект отеля в Бозжыре лишь потому, что поступило соответствующее указание сверху.

«Турецкая компания, которая строила Rixos в Актау, завезла туда ресурсы, теперь назад тащить это невыгодно, и они нашли крупный проект, который продвигают через правительство», — сообщил источник, отметив, что турецкая сторона планирует реализовать проект на заемные деньги в размере более Т37 млрд, которые намерена получить от государственного Банка развития Казахстана, и инициаторы проекта сейчас манипулируют общественным мнением.

На прошедших16 февраля общественных слушаниях защитники урочища предложили запретить въезд в Бозжыру до придания ему официального статуса. Сторонники строительства отеля в урочище на слушаниях, в свою очередь, попытались представить все так, что 50 фешенебельных вилл, парковка, грейдерная дорога и вертолетная площадка якобы положительно скажутся на экологии Бозжиры.

Утверждения сторонников строительства отеля полностью противоречат мнению широкой общественности и экологов, а резонанс вокруг проекта продолжает набирать обороты. Так, в середине февраля в Париже прошла акция в защиту урочища Бозжира. Живущие во Франции соотечественники и их единомышленники присоединились к движению против строительства на территории казахстанского заповедника.