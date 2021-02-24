«Как соединить казахскую нацию с казахстанской?». «Национальное и религиозное. Что важнее для самоидентификации казахов?». «В росте цен на продукты питания «виновата» не только пандемия». «Дискриминация бизнеса в Казахстане: «свои» и «обычные»

Сетевой Казахстан 24 февраля 2021г.

QMONITOR . KZ . «Токаеву «шьют» национализм. Как соединить казахскую нацию с казахстанской?» — Все больше зреет убеждение, что национал-популизм в Казахстане искусственно подогревается некоторыми людьми во власти. Об этом можно судить по официальной реакции (точнее, ее отсутствию) на кордайскую трагедию и на участившиеся в последнее время явно ксенофобские призывы и лозунги, по новому составу мажилиса, в который вошли сразу несколько представителей националистического лагеря, и по ряду других признаков. С чем же мы имеем дело: с искренними патриотическими устремлениями или же с какой-то не совсем понятной нам игрой, а может, просто с попытками отвлечь общественное внимание от насущных проблем? К чему в итоге все это может привести, что станет со страной и ее народом? Свои мыслями на этот счет мы попросили поделиться политика, экономиста, общественного деятеля Петра СВОИКА.

«Национальное и религиозное. Что важнее для самоидентификации казахов?» — Вопрос весьма непростой, но очень важный и принципиальный как для судеб собственно казахского социума, так и для будущего нашей молодой государственности. С одной стороны, казалось бы, какие по этому поводу могут быть разногласия? Ведь оба названных фактора могут и должны присутствовать как органические составляющие процесса самоидентификации. Но с другой стороны, в последние годы все ощутимее проявляются противоречия между устоявшимися национальными традициями и возрождающимися религиозными воззрениями.

SPIK . KZ . ««Охотники» на президентов: герои или преступники?» — В последнее время покушение на честь и достоинство первых лиц государств, публичные оскорбления в их адрес стали новомодным мировым трендом. Казахстан в этом плане – не исключение. Отечественный сегмент социальных сетей уже давно превратился в орудие, целенаправленно бьющее непристойностями по имиджу как Первого президента – Елбасы, так и действующего главы государства. Но казахстанские блюстители закона и порядка в отличие от своих коллег из других странах довольно лояльно настроены по отношению к не следящим за языком согражданам и довольно редко привлекают их к ответственности.

TIME . KZ . «Свою крышу — всем и каждому» — Правительство предлагает субсидировать в размере 90 тысяч тенге аренду жилья малоимущим гражданам в Нур-Султане и 61 тысячу тенге — в остальных регионах. Госслужащим, бюджетникам, неполным семьям планируют предоставлять льготные займы на приобретение жилья. Новые подходы в жилищной политике обсудили во вторник на заседании правительства.

«Не на тех сэкономили» — Здоровье людей, переживших трансплантацию органов, оказалось под угрозой из-за лекарства, которое закупила “СК-Фармация”. Во вторник на пресс-конференции в Нур-Султане об этом заявили сами пациенты. Они в разное время перенесли операции по пересадке почки, печени или сердца. И теперь вынуждены всю жизнь принимать так называемые иммунодепрессанты — препараты, подавляющие иммунитет. В начале года многие из них узнали, что государство вместо оригинального лекарства сандиммун в дозе 25 и 50 мг закупило более дешевый заменитель.

«Оригинальный подход» — Решение о лишении шымкентского чиновника Олега ПОЧИВАЛОВА казахстанского гражданства принималось по сомнительным копиям документов, утверждает его защита. Кстати, решение суда первой инстанции еще не вступило в законную силу, а это значит, что никакие действия в отношении Олега Почивалова не могут предприниматься, включая рассмотрение вопроса о занимаемой им должности. Точку в этой истории поставит апелляционная инстанция, с жалобой в которую намерена обратиться защита Почивалова.

CARAVAN . KZ . ««Преподаватели работают по учебникам, напичканным советскими и постсоветскими мифами»: в Казахстане требуют снова «переписать» историю» — Известный историк Жаксылык САБИТОВ считает, что низкопробные пособия – лишь вершина айсберга – Проблема появилась не вчера. Наши учебники разработаны на основе Госстандарта, который опирается на академическую историю Казахстана, написанную еще в 70–80 годах прошлого века как история КазССР и частично пересмотренную в 90-х годах прошлого века. В 2010 году издали последний, пятый том, посвященный независимости. Колоссальный объем научного материала, собранный за годы суверенитета, не попадает в учебники по той причине, что не совпадает или прямо противоречит академической истории. Поэтому мы должны написать новую историю, тогда поменяется Госстандарт и их содержание.

«От таких цен глаза квадратные: сколько на самом деле должны стоить квартиры» — Цены на жилье бьют рекорды. Таких дорогущих квадратных метров в стране не было с момента, как лопнул “мыльный пузырь” в 2010 году. Тогда казахстанцы поняли, что старая хрущевка с кухней площадью 6 метров на самом деле никак не может стоить дороже виллы на берегу Средиземного моря. Но, похоже, сегодня мы опять возвращаемся в “королевство кривых зеркал”, где законы рынка работают вкривь и вкось.

365 INFO . KZ . «Проекты строительства от «Отбасы банка» — вредная симуляция роста» — Экономист Айдархан КУСАИНОВ — Самый лучший способ нормализовать цены на недвижимость — перестать государству с ними бороться и помогать рынку. Все эти льготные стройки и ипотеки, досрочные изъятия из ЕНПФ влекут негативные последствия. Чем сильнее государство пытается отрегулировать этот рынок, чем больше оно в него вкачивает денег, тем выше цены. Просто надо перестать делать это в любом виде.

AZATTYQ . ORG . «В росте цен на продукты питания «виновата» не только пандемия» — В Казахстане наблюдается заметный рост цен на социально значимые продукты питания. Власти уверяют, что делают всё возможное для стабилизации цен, а отечественные производители просят увеличить субсидии. Среди ощутимо подорожавших социально значимых продуктов — куриные яйца. Официально цена на них в прошлом году выросла чуть менее чем на семь процентов. Однако на некоторых столичных рынках и в магазинах их сегодня продают почти в два раза дороже, чем год назад.

EXPRESS — K . KZ . «Вузы одалживают друг у друга преподавателей, чтобы пройти проверку» — В Министерстве образования и науки рассказали, на какие ухищрения идут казахстанские вузы, чтобы скрыть нарушения в своей работе. За отсутствием нострификации документов об образовании вузы прибегают к массовым отчислениям иностранных студентов накануне проверки. Как рассказала глава Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Гулзат КОБЕНОВА, были случаи, когда одним приказом университет отчислял сразу до 800 студентов, зачисляя их вновь после прохождения проверки. Установлены факты «обмена» между вузами профессорами и преподавателями без ведома последних. Перед визитом комиссии людей принимали на работу, а затем увольняли.

IA — CENTR . RU . «Семейные, но нетрудоустроенные: молодежь Казахстана может остаться без работы?» — Если считать, что прирост населения за последние десять лет составлял как минимум по 200 тыс. человек в год, а новых рабочих мест создавалось даже по 30-40 тыс. – то цифра неутешительна. И расплачивается за положение дел пока в основном молодежь страны. Именно эта страта населения испытывает сложности с трудоустройством и часто в поисках работы или в образовательных целях уезжает за рубеж. В чем опасность текущей ситуации на рынке труда и образовательных услуг для будущего страны, и как сама молодежь видит свое место в Казахстане-2050 – в материале Сергея КИМ.

TURANPRESS . KZ . Евгений КОСЕНКО – «Ресурс несбывшихся надежд» — На днях в очередной раз «тряхнуло» казахстанский банковский сектор. В середине февраля на основе постановления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка была отозвана лицензия у АО «AsiaCredit Bank», одного из старейших банков, основанного еще в 1992 году под именем «Лариба Банк» и получившего нынешнее название после ребрендинга 2009 года.

EXCLUSIVE . KZ . «Дискриминация бизнеса в Казахстане: «свои» и «обычные»» — В Казахстане крупнейшие экономические сектора, генерирующие основные финансовые потоки, полностью контролируются государством, иностранными компаниями, и аффилированными с элитой предпринимателями. “Остальным”, участникам рынка, предоставлен “допуск” к менее привилегированным отраслям, где высокий уровень конкуренции, низкая и средняя маржинальность, нет возможности генерировать соразмерные сырьевому и банковскому сектору финансовые потоки. Для “обычных” предпринимателей, частично, либо полностью, открыты “шлюзы” в такие отрасли как: строительство, недвижимость, транспорт, логистика, торговля и др. Происходит это неспроста…

NOVGAZ.COM . Александр КРАСНЕР, главный редактор «Новой»-Казахстан» — «…И истину царям с улыбкой говорил» — Эти пушкинские строки, как нельзя лучше характеризуют весь жизненный путь Игоря Матвеевича РОМАНОВА, которому 23 февраля исполнилось 75 лет. Рядом с Елбасы Игорь Матвеевич проработал его помощником и советником почти всю свою жизнь. Менялись главы правительства и администрации президента, а он оставался, потому что был незаменим. Любому правителю рядом необходим не согласный с ним (как это зачастую происходит), а реальный, НЕСОГЛАСНЫЙ, советник. У которого свой, основанный на глубоких аналитических исследованиях, взгляд на те или иные события, свое мнение, зачастую не только не совпадающее, но порой, и кардинально противоречащее мнению властителя.

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