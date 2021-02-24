«Кто, если не я»: Как волонтеры делают работу за государство 24.02.2021 13:30 Евгения САЗОНОВА Общество 232 0 Общественный контролер Саида Таукелева о том, как в разгар пандемии волонтеры проверяли аптеки, склады и медучереждения Похожие материалы: Если цены на недвижимость растут – значит, это кому-нибудь нужно? «Назарбаев — Мы, как государство и единая нация, подошли к переломному этапу». «Токаев должен опираться не на песок, а на твердую почву НСОД». «Либо демократизация, либо «на выход». «Распад «евразийской тройки». Что будет с ERG после кончины Ибрагимова?» Возобновить работу зоопарка разрешили в Алматы «Казахстану нужна новая международная политика». «Если власти безразлично насилие в семье, то ей безразлично и насилие в государстве». «Указу о принятии казахского народа в российское подданство – 290 лет». «Популизм стал чуть ли не национальной идеей» Спутник V, KazCovid-in или Pfizer: есть ли у казахстанцев выбор?