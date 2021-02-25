Нормы о пожизненном лишении адвокатов лицензии за проступки можно отменить — Токаев

Нур-Султан. 25 февраля. КазТАГ – Нормы о пожизненном лишении адвокатов лицензии за проступки можно отменить, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«В рамках Нацсовета адвокатская проблематика неоднократно поднималась Айман Умаровой. Многие инициативы членов НСОД нашли отражение в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи». В частности, можно отметить предложение по исключению нормы о пожизненном лишении адвокатов лицензии за проступки, связанные с несоблюдением профессиональной этики, принципов оказания юридической помощи», — сказал Токаев в четверг на заседании Национального совета общественного доверия (НСОД).

Также, по его мнению, отдельного внимания заслуживают новеллы по повышению состязательности сторон, обеспечению равенства прокурора и адвоката в судебном процессе.

«Прошу парламентариев при рассмотрении данного законопроекта принять во внимание предложения членов Совета», —

Ранее сообщалось, что казахстанские адвокаты выступили против увеличения финансовой нагрузки.

«Касательно предложения собирать по 1 МРП с каждого адвоката для содержания Республиканской коллегии адвокатов (РКА), а также обязать всех адвокатов пользоваться электронной системой на платной основе со сбором абонентской платы Т3,6 тыс. в месяц с каждого адвоката, юриста, пользующегося этой системой, я произвел некоторые подсчеты, и цифры у меня получились следующие. На данный момент с адвокатов на содержание РКА уходит Т41 млн в год. После того как предлагаемый закон будет введен, сумма взносов вырастает на 453%. То есть, в год с адвокатов будет собираться Т188 млн только на содержание РКА. Алматинская городская коллегия адвокатов свою долю финансирования увеличит в 11 раз. Таким образом, на 1100% будут больше платить алматинские адвокаты на содержание», — сказал адвокат Сергей Ватаев.

Отметим, проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи», предложенный мажилисом, на данный момент находится на рассмотрении в сенате.