Руководство к бездействию

Быстро реализуются только те поручения президента, бюджет которых легко «пилится»

Выступление президента Токаева на 5-ом заседании НСОД можно с полным основанием считать оперативной реакцией на самые горячие пункты повестки дня. Причем, не только политической.

Касым-Жомарт ТОКАЕВ. (Фото: akorda.kz)

Слушая главу государства, невольно задаешься вопросом: зачем, собственно, нужны были парламентские выборы 10 января? К примеру, злободневнейший вопрос о продаже земли иностранцам поднимали нацсоветчики «первого призыва» едва ли не на дебютном своем заседании в позапрошлом году. И вот теперь президент сообщает: «В первую очередь поручаю запретить продажу и аренду земель сельскохозяйственного назначения иностранцам и иностранным юридическим лицам. Это касается и юридических лиц с иностранными акциями. Я решил, что это нужно сделать срочной законодательной инициативой президента. Администрации президента следует разработать соответствующий законопроект по этому вопросу«.

Понятно, что государственная машина, как тот еж, требует хорошего пинка для разгона. Но с каких это пор президентские Послания народу не считаются прямым поручением всем – от главы АП до последнего письмоводителя в сельском акимате? Разве не должны были в Акорде и Укимет уе сразу после оглашения Послания начать разрабатывать «рыбу» нового закона, не дожидаясь, пока закончится мораторий на действие некоторых положений старого? Сделай они это вовремя, и страна получила бы новую редакцию Земельного кодекса, прошедшую всю положенную в таких случаях «обкатку» (экспертизу специалистов, всенародное обсуждение и т.п.) задолго до дня голосования. Тогда и прошлый депкорпус ушел бы «на дембель» в ореоле народных героев, и процент явки на голосование за новый не пришлось бы лихорадочно «дорисовывать». В таком контексте даже отсутствия какой-либо оппозиции на «выборах без выбора» никто бы не заметил. А в очередной раз потерпевшая победу партия власти в кои веки обрела бы вполне заслуженную легитимность в глазах большей части электората.

Теперь же срочное президентское поручение выглядит нервной реакцией на растущий градус недовольства в определенных общественных кругах. А тут еще и известный «земельный диссидент» Макс Бокаев, едва выйдя за КПП зоны, обещал встречавшим его сторонникам не выпускать земельный вопрос из поля зрения.

Теперь важнейшая для социума проблема будет держать зиялы каулым (глубинную нацию) в напряжении еще, как минимум, год – пока необходимые законодательные новеллы пропишут, обсудят, согласуют. И даже после этого не факт, что конечный результат устроит всех…

Впрочем, всячески распиаренной кампании по выборам сельских акимов, похоже, повезло еще меньше. Президент неоднократно обещал предоставить казахстанцам право прямо выбирать себе акимчиков уже в нынешнем году. Говорил он об этом и в Послании-2020, и с других трибун. А теперь выясняется: «Соответствующая работа ведется. Проект этого документа в будущем будет рассмотрен Высшим советом по реформам. А во втором полугодии надо без промедления приступить к составлению законопроекта». То есть, насладиться прелестями самоуправления в полный рост пейзане смогут в лучшем случае к середине следующего года. Тем же, кому мало «низовой демократии», глава государства приготовил очередную порцию «вчерашнего борща»: Следующий важный шаг — это прямые выборы акимов районов. Считаю, что эти выборы должны состояться в 2024 году. Надеюсь, что эта инициатива внесет значительный вклад в демократизацию страны и укрепление местного самоуправления«. Другими словами, аккурат к окончанию первой президентской каденции Токаева нас с вами ожидает разгул демократии районного масштаба. Эх, заживем!

Между тем, давно известно, что любые реформы (тем более, политические) – товар скоропортящийся. Да еще в условиях не самой благоприятной социально-политической конъюнктуры. В стране – особенно в глубинке – свирепствует безработица, а те, кому повезло трудоустроиться, получают на руки не зарплату, а сплошные слезы. «Следствием стали прогрессирующая бедность и рост социального неравенства. По статистике, доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, в 2020 году составила 5,7 процента, это на 1,4 процента больше, чем в 2019 году. Разница в уровне расходов на продовольственные товары между 10 процентами наименее и 10 процентами наиболее обеспеченных казахстанцев составляет 4,9 раза, на непродовольственные товары – 6,6 раза, а на платные услуги – 5,6 раза«, — рассказал на днях премьер-министру Мамину мажилисмен Смайлов. Он привел данные Всемирного банка, согласно которым общий уровень бедности в 2020 году в стране составил 14 процентов, увеличившись на полтора миллиона человек. В общей сложности бедными являются 2,6 миллиона жителей страны. В реальности эта цифра может быть значительно выше, резонно предположил депутат.

Он озвучил в своем депутатском запросе список срочных мер, которые, по мнению парламентской фракции Народной партии, позволят исправить эту удручающую ситуацию. Бывшие коммунисты предлагают существенно увеличить минимальную заработную плату, минимальную пенсию, а также – поэтапно, до 2023 года – пособия и стипендии.

А старший товарищ Смайлова по партии Айкын Конуров «добил» премьера такой тирадой: «По последним данным 2020 года, доля расходов на продукты в бюджетах казахстанских семей достигла 54,3 процента. Это исторический рекорд со знаком минус для нашей страны и один из худших показателей в мире. Данный факт можно расценить как тревожный сигнал в сфере продовольственной безопасности. Но в то же время никто не несет ответственности и не предлагает системных решений. Стабильное функционирование продовольственного рынка и недопущение необоснованного роста цен на продукты, так или иначе, курирует беспрецедентное число ведомств, это и Министерство торговли, и Министерство сельского хозяйства, и Агентство по защите конкуренции, и местные органы власти«. И, судя по зубодробительной статистике роста потребительских цен на продовольствие, приведенной лидером «неокоммунистов», армия чиновников терпит в этой битве сокрушительное поражение.

Крупы, мука, макароны, картофель, яйца, мясо и подсолнечное масло в январе нынешнего года выросли в сравнении с январем прошлого от 15 до почти 40 процентов. И не видно этому оголтелому «ценизму» ни конца, ни края…

Но самое страшное – даже не эти цифры. В конце концов, в лихие 90-е мы и покруче инфляцию видывали. Гораздо хуже другое: у власти, в очередной раз пообещавшей нам в год юбилея независимости «глубокие политические реформы», пока не видно ясного понимания того, как вытаскивать страну из все шире разверзающейся трясины нищеты и безнадеги. Принятые в прошлые годы программы возрождения моногородов, переброски трудовых ресурсов с густонаселенного юга на малолюдный север и десятки им подобных, пока не дают обещанного «мультипликативного эффекта».

Между тем, в соседней России даже правительственные мужи не стесняются разговоров о возможном введении продуктовых талонов для самых обездоленных. Причем, впервые соседи собрались сделать это еще в 2008 году с подачи первого вице-премьера Дмитрия Медведева. Потом к этой теме возвращались еще пару раз. Схема проста. Как три тенге: примерно 15 млн человек нуждающихся получали бы около 800 рублей на карту в месяц. Эти условные рубли, как предполагалось, можно было бы отоварить, покупая только отечественные продукты в определенных сетевых магазинах. При этом купить спиртное или сигареты было бы нельзя. Российская цена вопроса – 300 млрд, рублей на 15 миллионов нуждающихся граждан. У нас, кстати, пропорции примерно те же – со скидкой на масштаб. Ко всему прочему, это подстегнуло бы наших сельхозпроизводителей (речь-то именно об отечественных продуктах).

Ко всему прочему, это обошлось бы в разы дешевле «реанимации» моногородов (загибающихся или окончательно загнувшихся), дорожных карт занятости (до половины рабочих мест по которым дешевые и непостоянные) и уж подавно – «великого переселения» с юга на север. Но эти глобальные программы, в отличие от продуктовых карт, обладают одним неоценимым для чиновников плюсом – их триллионные бюджеты легко поддаются «распилу». Потому, наверное, у нас до сих пор не созданы анонсированные еще во время ЧП «товаропроводы» системы «поле-прилавок».

А «глубокие политические реформы», срочно обещанные президентом Токаевым, «пилятся» еще хуже, чем карточки для бедных. Поэтому с разгулом демократии придется повременить.

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