Нур-Султан. 27 февраля. КазТАГ – Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетит 2-3 марта Казахстан с официальным визитом, сообщил пресс-секретарь Акорды Берик Уали.

«2-3 марта по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Республику Казахстан с государственным визитом посетит президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров. Планируется, что в ходе переговоров в узком и расширенном составах будут обсуждены состояние и перспективы казахско-кыргызского стратегического партнерства и союзничества с акцентом на наращивание сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах», — сообщил Уали в субботу.

По его словам, главы государств также планируют обменяться мнениями по развитию интеграционных процессов в Центральной Азии, Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и других многосторонних структурах, а также по актуальным вопросам международной повестки дня.

«По итогам визита ожидается подписание ряда двусторонних соглашений», — добавил Уали.