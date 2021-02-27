Жители микрорайона Караганды ищут подаренный Токаевым школьный автобус

Караганда. 27 февраля. КазТАГ – Жители микрорайона Кунгей в Караганде ищут подаренный президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым школьный автобус, передает КазТАГ.

«Где подаренный президентом желтый автобус? Сказали же, для наших детей, чтобы отвозить и привозить школу. Как Токаев уехал, так и не видели этот автобус», — сказал житель микрорайона Амандық Класбайулы.

Автобус был подарен президентом во время его рабочего визита 25 декабря 2020 года. В ходе встречи с главой государства директор гимназии №104 Жадыра Баймолдина утверждала что, автобус будет использоваться для поездок на конкурсы, соревнования и экскурсии, а также для доставку учащихся из микрорайона Кунгей в школу и обратно домой.

«Токаев дал нам школьный автобус. А он просто стоит. Почему его не используют? Почему не возят детей?» — поинтересовалась жительница Кунгея Назгуль Телекбаева.

По словам чиновников, у желтого автобуса все еще не готовы лицензии и документы.

«Сейчас документы на стадии обработки. Лицензия должна быть, без лицензии автобус не может детей возить», — заявил главный специалист отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды Темирлан Талдыбаев.

Однако в областном акимате подчеркнули, что лицензия для данного автобуса не нужна.

«Автобус на данный момент стоит в 104-й гимназии. Лицензии не нужно автобусу. Он предназначается только возить детей на разные мероприятия», — сказала пресс-секретарь акима Карагандинской области Марина Шаповалова.