Главсанврач Казахстана внес изменения в постановление об ограничительных мерах

Нур-Султан. 27 февраля. КазТАГ – Главный государственный санитарный врач Казахстана внес изменения в постановление об ограничительных мерах, передает корреспондент агентства.

КазТАГ приводит текст документа полностью.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Республики Казахстан постановляю:

Внести в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» (далее – ПГГСВ №67) следующие изменения и дополнения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 44) следующего содержания:

«соблюдение требований к банкетным залам, ночным клубам, караоке на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина согласно приложению 47 к настоящему постановлению;»;

2) в приложении 1 к ПГГСВ №67 пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«1. Сотрудникипереводятся на дистанционную форму работы в зависимости от производственной необходимости.

На входе на объект организуется проведение бесконтактной термометрии у сотрудников и посетителей, с допуском на объект лиц, не имеющих симптомов острых респираторных заболеваний (температура тела выше 370, кашель, наличие насморка).»;

3) приложение 24 к ПГГСВ №67 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

4) приложение 39 к ПГГСВ №67 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

5) приложение 45 к ПГГСВ №67 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

6) в приложении 41 к ПГГСВ №67 пункты 7,8 и 13 изложить в следующей редакции:

«7. ТД, лаборатории и медицинские организации независимо от формы собственности, осуществляющие направление на проведение тестирования и забор материалов на COVID-19 обязаны заполнять направление на лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР с заполнением всех данных исследуемого согласно форме, указанной в данном приложении и обеспечить регистрацию электронного направления в Едином интеграционном портале (далее – ЕИП) НЦЭ (с момента предоставления доступа).

Лаборатории и медицинские организации независимо от формы собственности, осуществляющие проведение тестирования на COVID-19 методом ПЦР в течении 3-х часов предоставляют копию протокола о положительном результате и отчет по предоставленной форме в ТД и УЗ. НЦЭ организует и координирует мероприятия по обеспечению интеграции лабораторных информационных систем лабораторий и медицинских организаций независимо от формы собственности, осуществляющих тестирование на COVID-19 с ЕИП НЦЭ.»;

7) исключить:

– подпункт 3 пункта 11 раздела I приложения 5 к ПГГСВ №67;

– пункт 5 приложения 6 к ПГГСВ №67;

– подпункт 9 пункта 2 приложения 7 к ПГГСВ №67;

– подпункт 2 пункта 1, пункт 32, пункт 67, пункта 83, пункта 99 приложения 9 к ПГГСВ №67;

– подпункт 6 пункта 2 приложения 10 к ПГГСВ №67;

– подпункт 8 пункта 13 приложения 11 к ПГГСВ №67;

– пункт 12 приложения 12 к ПГГСВ №67;

– пункт 14 приложения 14 к ПГГСВ №67;

– подпункт 6 пункта 2 приложения 16 к ПГГСВ №67;

– подпункт 8 пункта 2 приложения 17 к ПГГСВ №67;

– пункт 9 приложения 19 к ПГГСВ №67;

– пункт 14 приложения 20 к ПГГСВ №67;

– подпункт 3 пункта 3 раздела I, пункт 23 раздела IIприложения 21 к ПГГСВ №67;

– пункт 21 приложения 26 к ПГГСВ №67.

Внести в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 68 «Об ограничительных карантинных мерах ипоэтапном их смягчении» следующие изменения и дополнения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Центральным государственным органам, правоохранительным и специальным органам обеспечить:

1) запрет на проведение зрелищных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных,мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

2) запрет деятельности букмекерских контор;

3) запрет деятельности детских дошкольных учреждений за исключением дежурных групп;

4) запрет организации и проведения праздничных корпоративов;

5) запрет деятельности детских оздоровительных лагерей;

6) разрешение спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных команд (неболее 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах);

7) проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественного транспорта, такси, аэропортов, дворовых детских площадок, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест;

8) разрешение деятельности субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;

9) разрешение в третьей четверти 2020-2021 учебного года:

– обучения в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек;

– с 1 марта 2021 года комбинированного обучения в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно;

– комбинированного обучения в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы):70% предметов в штатном режиме, 30% — в дистанционном (не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс – 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30% проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима);

– индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации образовательного учреждения;

10) разрешение со второго семестраштатного обучения для cтудентов I курсов колледжей и вузов;

11) разрешение посещения особо охраняемых природных территорий (государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих) для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением масочного режима и дистанции не менее 2 метров;

12) разрешение проведения совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением алгоритма согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

13) разрешение деятельности РГКП «Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен» и «Национальный научно-практический образовательный и оздоровительный центр «Бөбек» с учетом эпидемиологической ситуации в регионах;

14) разрешение деятельности специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей);

15) разрешение возобновления учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима с одновременным скоплением не более 30 человек;

16) ограничение деятельности социально-экономических объектов на основании критериев, согласно приложению 4 к настоящему постановлению. При этом, усиленные карантинные меры сохраняются не менее 7 дней после принятия. Смягчение карантинных мер проводятся не ранее 2-х недель после перехода в желтую или зеленую зону;

17) разрешениедеятельности объектов общественного питанияна объектах образованияпри соблюдении требований приложения 46 постановления ГГСВ РК №67.»;

2) в приложении 3 к постановлению в подпункте 2 пункта 4 слова «респираторного типа» исключить;

3) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

4) приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Настоящее постановление вступает в силу с 00 часов 1 марта 2021 года.

Приложение ­­­1

к постановлению Главного государственного санитарного врача

Республики Казахстан

от _27_ февраля 2021 года № ­­_9_

«Приложение24

к постановлению Главного государственного санитарного врача

Республики Казахстан

№ _67 от _25 декабря 2020 года

Алгоритм соблюдения санитарно-дезинфекционного режима

в учреждениях пенитенциарной (уголовно-исполнительной) системы

Разрешается предоставление длительных и краткосрочных свиданий лицам, содержащимся в учреждениях УИС с родственниками в установленном порядке, при соблюдении следующих требований:

1) предоставление родственниками, прибывающих на длительные свидания документа об их лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с момента получения которого прошло не более 5 суток;

2) измерение температуры тела и опрос с заполнением анкеты всех лиц, прибывающих на длительные и краткосрочные свидания в учреждениях УИС, в последующем с проведением ежедневной термометрии лицам, находящимся на длительных свиданиях;

3) соблюдение масочного режима при предоставлении краткосрочных свиданий, сотрудниками учреждений УИС, спецконтингентом и их родственниками;

4) регулярное проведение в комнатах длительных свиданий учреждений УИС, текущих уборок с применением разрешенных дезинфицирующих средств по режиму обработки при вирусных инфекциях не реже 2-х раз в день с последующим проветриванием и кварцеванием;

5) помещение осужденных, которым было предоставлено длительное свидание на карантин в течение 14 дней.

Обеспечить регулярное проведение на объектах учреждений УИС, в том числе в приемных, сборных отделениях, текущих уборок с применением разрешенных дезинфицирующих средств по режиму обработки при вирусных инфекциях не реже 2-х раз в день с последующим проветриванием и обеззараживанием воздуха. В регионах, с повышенным уровнем регистрации заболеваемости COVID-19 (в красной зоне), приостановить въезд и выезд (вход и выход)из учреждений УИС, кроме персонала учреждения, лиц подлежащих этапированию (перевозке) и осужденных учреждений минимальной безопасности, трудоустроенных в государственных учреждениях УИС и МВД.

Осужденные, убывающие в рамках планового этапирования из учреждения УИС подлежат обследованиюна COVID-19 методом ПЦР до выезда из учреждений УИС.

Ограничить все мероприятия, проводимые с участием осужденных, подозреваемых и обвиняемых за исключением вывода к следователю и адвокату для проведения неотложных следственных действий с обязательным использованием ими масок или респираторов, резиновых перчаток и очков закрытого типа и соблюдением дистанции не менее 2 метров между участниками следственных действий. Обеспечить поддержание запаса дезинфицирующих средств, бактерицидных ламп, средств личной гигиены, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), медицинских термометров и других материальных ресурсов. Обеспечить условия для соблюдения личной гигиены в жилых отрядах, камерах, объектах питания, производственных участках, на рабочих местах и местах несения службы. Обеспечить соблюдение масочного режима обслуживающим персоналом, сотрудниками учреждений УИС и спецконтингентом. Обеспечить нахождение сотрудников учреждений УИС в средствах индивидуальной защиты (маска, перчатки, очки) при приеме спецконтингента. Обеспечить измерение температуры тела и опрос всех лиц, поступающих в учреждения УИС, а также сопровождающих лиц и водителей перед въездом в шлюз учреждений. Не допускать и не принимать в учреждения УИС подозреваемых, обвиняемых, осужденных, а также сопровождающих их лиц и водителей, с повышенной температурой тела (37,20С и выше), с респираторными симптомами, а также вернувшихся из зарубежных стран или состоящих в контакте с больными COVID-19 в течение последних 14 дней. По возвращении со следственных действий и других выездов спецконтингента с территории учреждения, лица подлежат изоляции на срок не менее 14 дней, как вновь прибывшие, с организацией ежедневного медицинского осмотра, опроса, термометрии. Осуществлять прием лиц, поступающих из ИВС в учреждения УИС с отрицательным результатом лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР. Минимизировать пересечение потоков осужденных, проживающих в локальных секторах, при организации банно-прачечного обеспечения, питания, производственной деятельности. Усилить дезинфекционный режим в местах общего пользования и скопления людей (столовые, БПК, производственные участки, пищевые производства, магазины и прочие объекты). Увеличить кратность проведения влажных уборок с дезинфицирующими средствами, использование бактерицидных облучателей. Уборку обеденных залов с дезсредствами (столы, скамьи, полы) проводить после каждой смены питающихся осужденных в соответствии с Алгоритмом соблюдения санитарно-дезинфекционного режима на объектах общественного питания в организованных коллективах, пищеблоках и объектах торговли согласно приложению 21 к настоящему постановлению. Обеспечить обработку обеденных залов закрытыми бактерицидными облучателями в непрерывном режиме, проветривание помещений, соблюдения санитарно-дезинфекционного режима на объектах общественного питания в организованных коллективах, пищеблоках и объектах торговли согласно приложению 21 к настоящему постановлению. Обеспечить ежедневный медицинский осмотр, термометрию 2 раза в день, опрос о состоянии здоровья работников декретированной группы с целью выявления респираторных симптомов. Входы в административные здания, на территорию учреждений оборудовать кожными антисептиками, обеспечить использование в обязательном порядке. Усилить контроль за соблюдением личной гигиены содержащимся контингентом и работниками учреждений. Организовать ежедневные опросы о состоянии здоровья работников учреждений УИС, измерение температуры тела на рабочих местах с обязательным ведением записи в специально заведенном журнале. Незамедлительно отстранять от службы (рабочего места) лиц, с повышенной температурой и с признаками респираторной инфекций.

При возникновении симптомов у персонала немедленно поместить во временный инфекционный изолятор для сотрудников учреждения УИС и вызвать врача-консультанта. По показаниям проводить госпитализацию в инфекционный стационар.

Незамедлительно проводить регламентированный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий при выявлении подозрения на заболевание COVID-19. Обеспечить передачу экстренных извещений на каждый случай COVID-19 в течение 2 часов по телефону, а затем в течение 12 часов в письменной форме (или по каналам электронной связи). Усилить мероприятия по дезинфекционной обработке автотранспорта, используемого для доставки пищевых продуктов в учреждения УИС, а также для конвоирования подозреваемых, обвиняемых, осужденных, с использованием режима обработки при вирусных инфекциях, согласно инструкции по применению дезинфицирующих средств. В комнате приема передач обеспечить проведение ультрафиолетовой бактерицидной обработки помещений передач (посылок), а также дезинфекционную обработку тары, в которой поступают передачи (посылки). Обеспечить работу сотрудников комнат приема передач в санитарной одежде, медицинских масках, перчатках, бахилах. Запретить проведение массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных, развлекательных и т.д. Обеспечить регулярное проведение на объектах учреждений УИС, в том числе в приемных, сборных отделениях, текущих и генеральных уборок с применением разрешенных дезинфицирующих средств по режиму обработки при вирусных инфекциях, согласно инструкции по применению. Временный вывоз спецконтингента из учреждений УИС для проведения следственных или судебных действий осуществлять только в исключительных случаях с разрешения руководителя территориального органа уголовно-исполнительной системы, либо лица его замещающего.

Требования к санитарно-дезинфекционного режиму в домах ребенка, подведомственных УИС

Ввести режимно-ограничительные мероприятия (карантин) в подведомственных учреждениях УИС домах ребенка. В порядке реализации ограничительных мероприятий обеспечить принятие мер, направленных на прекращение допуска всех посетителей, в том числе матерей, не находящихся на совместном проживании с детьми, в дом ребенка, а также проведение культурно-массовых и других мероприятий, предусматривающих скопление людей. Матерей, находящихся на совместном проживании в доме ребёнка, отстранить от работы на весь период ограничительных мероприятий (карантина). На период карантина сократить до минимума число трудоустроенных в дом ребенка осужденных. На период карантина обеспечить проживание лиц, трудоустроенных в доме ребенка, в центре совместного проживания. На период карантина обеспечить питание осужденных (матерей и лиц, трудоустроенных в дом ребенка) в центре совместного проживания. Доставку питания осуществлять в соответствии с требованиями санитарных правил. Прием термосов с едой и выдачу термосов для мытья и обработки осуществлять на КПП дома ребёнка, обеспечив доставщиков пищи санитарной одеждой, одноразовыми средствами индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки). На период карантина осужденных, кормящих ребёнка грудью, поселить в центр совместного проживания дома ребёнка. На период карантина стирку белья осужденных, находящихся в центре совместного проживания, осуществлять в прачечной Дома ребёнка. На период карантина проведение утренних и вечерних поверок осужденных, трудоустроенных в Дом ребенка, матерей, осуществлять на территории Дома ребёнка, после медицинского осмотра сотрудников учреждения (термометрия, опрос, осмотр). Обеспечить ежедневный утренний фильтр работников и осужденных, трудоустроенных в Дом ребёнка, матерей с измерением температуры тела, медицинским осмотром, опросом о состоянии здоровья, с занесением результатов осмотра в специально заведенный журнал. Рассмотреть возможность предоставления встреч осужденным, находящимся на совместном проживании с детьми, трудоустроенным в Дом ребенка с адвокатами и иными посетителями (общественных наблюдательных комиссий) по видеосвязи. При технической невозможности предоставления видеосвязи на период карантина любые контакты с посетителями учреждения осуществлять строго после проведения опроса о состоянии здоровья, термометрии, тщательного сбора эпиданамнеза о нахождении посетителей в течение последних 14 дней за пределами Республики Казахстан или состоящих в контакте с больными COVID-19 на территории Республики Казахстан. Контакты осуществлять с использованием медицинских масок для посетителей и респираторов (типа FFP-2, FFP-3) для осужденных. Усилить мероприятия по дезинфекционной обработке автотранспорта, используемого для доставки пищевых продуктов в Дом ребенка с использованием дезсредств разрешенных к применению при вирусных инфекциях, согласно инструкции по применению. Обеспечить соблюдение дезинфекционного и масочного режима в Доме ребенка, групповой изоляции, утреннего фильтра, немедленной изоляции детей с признаками респираторных заболеваний.»;

Приложение ­­­2

к постановлению Главного государственного санитарного врача

Республики Казахстан

от _27_ февраля 2021 года № ­­_9_

«Приложение 39

к постановлению Главного

государственного санитарного врача

Республики Казахстан

№ _67 от _25 декабря 2020 года

Требования к компьютерным клубам, бильярдным залам и боулингам,

на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина

Администрация объекта проводит обязательное ознакомление на сайте infokazakhstan.kz с требованиями к условиям работы и подписывает соответствующее соглашение. Деятельность объектов допускается в соответствии постановлениям Главного государственного санитарного врача. Субъектампредпринимательстваучаствующим в пилотеповнедрениюмобильного приложения «Ashyq»обеспечитьдеятельность с соблюдениемследующихтребований:

1) компьютерные клубы:

– в компьютерные клубы допускаются только лица, достигшие 18 лет и старше;

– в желтой зоне: при заполняемости не более 50%, с режимом работы с 12.00 до 24.00 часов;

– в зеленой зоне: при заполняемости не более 75%, с режимом работы с 12.00 до 24.00 часов;

2) боулинги:

– в желтой зоне: призаполняемости не более 50%;

– в зеленой зоне: при заполняемости не более 75%,

Деятельность объектов допускается при обеспечении следующих условий:

1) перед открытием объекта проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств (в том числе уборка и обработка дезинфицирующими средствами поверхностей мебели, стен, и других предметов);

2) контроль температуры тела персонала и посетителей, с применением приборов для измерения температуры тела бесконтактным способом, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и/или признаками инфекционного заболевания. При наличии указанных симптомов обслуживание посетителей не допускается;

3) рассадка посетителей с соблюдением социальной дистанции (не менее 2 метров между посетителями, либо из расчета 4 квадратных метра на 1 посетителя в бильярдном зале и боулинге, в компьютерном зале при соблюдении дистанции между столами не менее 2 метров);

4) доступ персонала и посетителей на объект при обязательном наличии масок;

5) служба охраны объекта и волонтерская служба следит за обязательным ношением маски посетителями, работниками, а также за соблюдением социальной дистанции;

6) персонал объекта обеспечивается средствами индивидуальной защиты, не допускается работа персонала без перчаток, масок;

7) проводить уборку и дезинфекцию рабочих (игровых) мест, компьютерной периферии (мышь, клавиатура, коврик, наушники), контактных поверхностей, мебели, спиртосодержащими чистящими средствами после каждого посетителя;

8) соблюдение социальной дистанции путем нанесения соответствующей разметки на полу, ограждений и барьерных лент для направления движения посетителей, недопущение мест возможного скопления людей;

9) с целью информирования посетителей администрацией разрабатывается и размещается при входе план размещения посетителей с учетом социальной дистанции;

10) создание условий для осуществления посетителями бесконтактных переводов и платежей при оплате счета, протирать устройство дезинфицирующим средством после каждого использования;

11) бесперебойную работу вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра (включая замену фильтров, дезинфекцию воздуховодов) с фиксацией в журнале производственного контроля.

12) при отсутствии естественной вентиляции рекомендуется обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных ламп или рециркуляторов воздуха, согласно прилагаемой инструкции. Использование кварцевых ламп осуществляется при строгом соблюдении правил, в отсутствии людей, с обязательным проветриванием помещений. Использование рециркуляторов воздуха разрешается использовать в присутствии людей.

Собственнику объекта необходимо обеспечить:

1) ответственное лицо за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований (измерение температуры, инструктаж персонала, своевременная смена средств индивидуальной защиты, отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала проведения инструктажа, утилизацией масок, респираторов, салфеток, обработкой оборудования и инвентаря, уборкой помещений);

2) установление санитайзеров с кожным антисептиком у входа, на ресепшене, в каждом зале помещения и санитарных узлах.

3) проведение инструктажа среди работников о необходимости соблюдения правил личной/производственной гигиены и контроля, мерам безопасности при использовании кварцевых ламп за их неукоснительным соблюдением;

4) санитарные узлы средствами личной гигиены (жидкое мыло, антисептики, туалетная бумага);

5) оказание услуг населению в масках, с обеспечением своевременной сменыс обработкой рук антисептиками. Одноразовые перчатки используют сотрудники, имеющие непосредственный контакт с пищевыми продуктами, с заменой не менее двух раз в смену и при нарушении целостности;

6) централизованный сбор использованных масок и перчаток в промаркированные контейнеры (полиэтиленовые мешки), в дальнейшем утилизировать как твердые бытовые отходы;

7) проведение техническим персоналом (уборщицы) дезинфекции в спецодежде с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки, медицинская маска);

8) надлежащее хранение уборочного инвентаря (ведра, щетки, тряпки) после использования в специально выделенных местах;

9) каждые 2 часа проветривание рабочих мест и помещений для посетителей;

10) проведение влажной уборки производственных и бытовых пом проведение влажной уборки производственных и бытовых помещений с дезинфекцией средствами вирулицидного действия не менее 2 раз в день с обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (оборудования, инвентаря, столов, стульев), мест общего пользования (гардеробные, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы);

11) наличие неснижаемого (не менее чем пятидневного) запаса дезинфицирующих и моющих средств для уборки помещений, обработки рук, средств индивидуальной защиты для сотрудников;

12) допуск к работе с дезинфицирующими средствами совершеннолетних лиц, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья;

13) хранение дезинфицирующих средств в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в инструкциях по их применению.

Для бильярдных залов и боулингов необходимо соблюдение следующих дополнительных требований:

1) не допускается проведение массовых танцев на танцевальных площадках;

2) не допускается проведение конкурсов (кроме интерактивных, не покидая свой стол), коллективных (корпоративных) мероприятий;

3) разрешается функционирование бильярдных и боулинга, согласно требованиям постановлений Главного государственного санитарного врача при соблюдении социальной дистанции;

4) администрация бильярдных заведений обеспечивает расстановку игровых столов на расстоянии не менее 4 метров друг от друга;

5) игровой инвентарь (кии, шары для бильярда, шары для боулинга и пр.) обрабатываются дезинфицирующим спиртосодержащим средством после завершения каждой игры.

6) не допускается одновременное количество боулеров на одной игровой дорожке более 6 человек;

7) фудкорт (зона питания) располагается отдельно от игровых дорожек и бильярдных столов.

Приложение 3 к постановлению Главного государственного санитарного врача

Республики Казахстан

от _27_ февраля 2021 года № ­­_9_

«Приложение 45

к постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан

№ _67 от _25 декабря 2020 года

Требования к работе развлекательных парков, аквапарков на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина

Общие требования

Администрация объекта проводит обязательное ознакомление на сайте infokazakhstan.kz с требованиями к условиям работы и подписывает соответствующее соглашение. Администрация объектов обеспечивает видеонаблюдение для контроля заполняемости развлекательных парков и аквапарков и соблюдения установленных требований постановлений Главного государственного санитарного врача. Контроль температуры тела персонала и посетителей при входе, с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры), а также обработка рук антисептиком. При наличии симптомов острой инфекции обслуживание посетителей не допускается. Персонал допускается к работе только при отсутствии симптомов вирусной инфекции. Установка санитайзеров с кожным антисептиком на входе, в развлекательных зонах, на кассе или других доступных местах. Обеспечение социального дистанцирования между посетителями, работниками путем нанесения напольных разметок, ограничителей и барьерных лент, а также расстановкой оборудования с соблюдением расстояния не менее 2 метра. Обеспечение раздельного потока посетителей в парк на вход и на выход. Обязательное ношение масок сотрудниками, с частой обработкой рукантисептиками. Обязательное ношение масок посетителями, за исключением случаев, определенных уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Определение лица, ответственного за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований (измерение температуры, инструктаж персонала, своевременная смена средств индивидуальной защиты, отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, проведения инструктажа, утилизацией масок, респираторов, салфеток, обработкой оборудования и инвентаря, уборкой помещений). Ведение ответственным лицом журналов: измерения температуры сотрудников, выдачи масок, проведения дезинфекции. Наличие на объектах емкостей (урн) для сбора использованных масок и перчаток. Бесперебойная работа вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра, ремонта, в том числе замену фильтров, дезинфекции воздуховодов), соблюдение режима проветривания. Проведение влажной уборки бытовых помещений и развлекательных зон с дезинфекцией средствами вирулицидного действия в течение дня в соответствии с установленной кратностью и после окончания работы с обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (оборудования, инвентаря, скамеек, стульев, столов, стульев), мест общего пользования (гардеробные, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы).

Требования к работе развлекательных парков

Во время работы развлекательного парка проводится дезинфекция всех поверхностей согласно инструкции каждые 3 часа по зонам. Посадка на аттракционы через 1 сидение, не менее 2-х метров.

Требования к работе аквапарков

Обслуживание клиентов в аквапарке осуществляется по предварительной записи, с продолжительностью сеансов не более 3 часов и организацией перерывов для проведения дезинфекции помещений, оборудования, обеззараживания воздуха и проветривания. Дезинфекционная обработка поверхностей (дверные ручки, поручни, сидения и т.д) проводится на каждом аттракционе развлекательно парка после каждого сеанса. Установить на выходах из душевых на территорию аквапарка емкости с дезинфекционными растворами для обработки сланцев и иной обуви. Все плавательные средства и инвентарь аквапарка после каждого использования регулярно обрабатываются дезинфицирующими средствами в специально оборудованных местах (с исключением попадания дезинфицирующих средств в водоем или бассейн).

Усиление производственного контроля в аквапарках за качеством воды, эффективностью водоподготовки и обеззараживания в соответствии с требованиями санитарных правил.